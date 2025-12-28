Većina videa na "jutjubu" napravljena vještačkom inteligencijom

Više od 20 odsto video-snimaka koje algoritmi "Jutjub" preporučuju novim korisnicima generisano je vještačkom inteligencijom, odnosno sastoji se od takozvanih digitalnih pomija /AI slop/, objavio je list "Gardijan".

Istraživači su otvorili novi "Jutjub" nalog za analizu. Od prvih 500 video-snimaka koje je predložio algoritam, 104 se ispostavilo kao loše kreacije vještačke inteligencije.

Trećina je spadala u kategoriju "truleži mozga" /brainrot/, dizajnirane da privuku gledaoce sadržajem vještačke inteligencije niskog kvaliteta.

Studija je, takođe, analizirala 15.000 najpopularnijih "Jutjub" kanala na svijetu i utvrđeno je da je 278 objavilo isključivo "AI pomije" kako bi povećalo broj pregleda.

Ti kanali su ostvarili više od 63 milijarde pregleda, 221 milion pretplatnika i otprilike 117 miliona dolara godišnjeg prihoda, piše "Gardijan", pozivajući se na studiju koju je sproveo "Kapving".