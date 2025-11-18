Logo
Tomašević o požaru na neboderu: Šteta je totalna, vidjećemo hoćemo li ga rušiti

18.11.2025

08:11

Foto: Tanjug / HINA / Lana Slivar Dominić (HO)

Veliki požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu izbio je sinoć malo prije ponoći, a vatrogasci ga gase više od šest sati.

Pred zgradu jutros je došao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Region

Gori neboder Vjesnika u Zagrebu, snimci su dramatični

"Stalno se razbuktava na raznima etažama. Gasi se iznutra i izvana. Ne zna se koji je uzrok, postoje neke sumnje, ali uviđaj će to utvrditi. Nažalost, šteta je totalna. Većinski vlasnik zgrade je država, statičari će trebati vidjeti je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu", kazao je Tomašević.

Dodao je da, za sada, nema opasnosti od urušavanja.

"Najbitnije je da nema žrtava i najvažnija je bezbjednost vatrogasaca", dodao je.

Tomašević je kazao da se još ne zna koji je uzrok požara: "Postoje neke sumnje, ali radiće se uviđaj pa ćemo vidjeti", kazao je.

Zagreb

požar

zgrada

