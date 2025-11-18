Ultimatum Zelenskom zbog korupcije

Opozicione stranke u Vrhovnoj radi traže od Vladimira Zelenskog da smijeni svog šefa kabineta Andreja Jermaka i osnuje ekspertsku vladu nacionalnog spasa, javljaju ukrajinski mediji.

Partije Golos i Evropska solidarnost pozvale su se na nedavna otkrića Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) o milionima dolara koje je preko elektroprivrede ukrala grupa visokih zvaničnika, među kojima je i poslovni partner Zelenskog Timur Mindič, navodi Strana.ua.

Stranka "Golos" je u saopštenju navela da je skandal "apsolutno vanredna situacija" koja predstavlja ogromnu prijetnju Ukrajini. Ova stranka je tražila ostavku Jermaka kao preduslov za rekonstrukciju vlade.

Lider Evropske solidarnosti i bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko zahtijevao je formiranje nove "vlade nacionalnog spasa", sastavljene od "patriota i stručnjaka sa besprekornom reputacijom".

Poslanica iz redova te stranke, Irina Geraščenko, izjavila je da bi Kijev zbog skandala sa korupcijom mogao da izgubi podršku Zapada.

NABU je 10. novembra pokrenuo specijalnu operaciju za otkrivanje korupcije u ukrajinskom energetskom sektoru. Agencija je objavila fotografije torbi punih deviza pronađenih tokom pretresa. Tačan iznos pronađenih sredstava još nije otkriven, ali se već priča o više od sto miliona dolara.

Mindič, vlasnik televizije Kvartal 95 čiji je Zelenski osnivač, pobjegao je iz zemlje u ponedjeljak.

Ministar pravde German Galuščenko, nekadašnji ministar energetike, takođe je optužen sa učešće u šemi i smijenjen sa položaja ministra pravde, dok je njegova nasljednica u energetskom resoru Svetlana Grinčuk podnijela ostavku zbog skandala.

Vrhovna Rada još nije zvanično usvojila njihove ostavke.