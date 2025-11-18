Logo
Orban: Brisel je u velikim problemima

Izvor:

Tanjug

18.11.2025

15:15

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP

Brisel se suočava sa velikim problemima, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban poručivši predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen da će "imati šta da kaže" u vezi s njenim zahtjevom za dodatna finansijska sredstva za Ukrajinu.

On je u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk naveo da je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen uputila vanredni dopis državama članicama, zatraživši dodatna finansijska sredstva "za finansiranje Ukrajine".

"Imaćemo šta da kažemo i o tome", poručio je Orban.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Region

Crna Gora mora da isplati 6.000 evra pravoslavnom svešteniku zbog klevete

Uz objavu je priložena fotografija na kojoj se Orban nalazi na konsultacijama sa šefom Kabineta premijera Gergeljem Guljašem, ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom, ministrom nacionalne ekonomije Martonom Nađem, političkim savjetnikom Balašom Orbanom i državnim sekretarom zaduženim za programski biro premijera Janom Mateom.

Viktor Orban

Brisel

