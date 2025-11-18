Tramp najavio politički potres: Zeleno svjetlo za F-35?

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da planira da odobri prodaju američkih borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji, dan uoči posjete saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana Vašingtonu.

"Reći ću da ćemo to uraditi. Prodaćemo F-35. Prodaja bi označila značajnu promjenu politike, potencijalno mijenjajući vojnu ravnotežu na Bliskom istoku i testirajući politiku Vašingtona o održavanju izraelske kvalitativne vojne prednosti", rekao je Tramp novinarima u Ovalnoj sobi Bijele kuće, prenosi Rojters.

Uoči posjete saudijskog princa prestolonasljednika Bin Salmana Vašingtonu Saudijska Arabija je zatražila da kupi čak 48 borbenih aviona F-35, što je posao vrijedan više milijardi dolara.

Saudijci su odavno zainteresovani za kupovinu borbenih aviona američke kompanije Lokid Martin, a neimenovani visoki zvaničnik Bijele kuće rekao je Rojtersu prije Trampovog obraćanja novinarima da "predsjednik želi da razgovara sa prestolonasljednikom o avionima", a potom će biti donijeta i konačna odluka.

Izrael opet hoće da spriječi prodaju

Izraelska vojska (IDF) je podnijela zvanični dokument izraelskom političkom ešalonu u kojem Ratno vazduhoplovstvo izražava protivljenje prodaji naprednih borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji od strane SAD.

Dokument, koji je prvi put objavio "Ynet njuz", a kasnije ga potvrdila i vojska, navodi da bi izraelska vazdušna nadmoć mogla da bude ugrožena ukoliko druge zemlje na Bliskom istoku posjeduju najnaprednije stelt avione, prenio je Tajms of Izrael.

Izrael je u prošlosti već pokušavao da spriječi prodaju F-35 susjednim zemljama, uključujući Tursku i Ujedinjene Arapske Emirate, kako bi očuvao svoju vojnu prednost.

Izrael trenutno ima 45 aviona F-35 u arsenalu i još 30 je naručeno, čime je jedina zemlja u regionu koja posjeduje te avione.