Misterija na kruzeru: Ana (18) se nije pojavila na doručku, njeno tijelo nađeno umotano u ćebe ispod kreveta

Porodica i prijatelji tuguju zbog misteriozne smrti Ane Kepner (18) sa Floride, koja je nađena mrtva na kruzeru Karnival Horizon. Njena smrt predmet je istrage FBI.

Ana, koja je planirala da se pridruži vojsci nakon diplomiranja, pronađena je mrtva na kruzeru koji se vratio u luku u Majamiju u subotu, 8. novembra.

Djevojka je pronađena mrtva umotana u ćebe ispod kreveta. Ana je krenula na krstarenje kruzerom iz Majamija ka Karibima.

FBI istražuje misterioznu smrt djevojke jer je umrla u međunarodnim vodama. Njeno tijelo je uklonjeno sa broda 8. novembra tokom šestodnevnog krstarenja kada je brod pristao u Majami, nakon što je promijenio kurs.

Uzrok smrti je još uvijek nepoznat, ali su istražitelji okruga Majami-Dejd potvrdili da je smrt nastupila 7. novembra.

Istraga FBI-ja o njenoj smrti je "veoma složena - potpada pod ono što se naziva zakonima o posebnoj pomorskoj jurisdikciji", rekla je bivša specijalna agentkinja Nikol Parker za Foks suz digital.

U vrijeme njene smrti, kruzer se nalazio između Konzumela u Meksiku i Majamija.

Tijelo pronađeno ispod kreveta

Tijelo srednjoškolske navijačice pronađene mrtve na kruzeru bilo je umotano u ćebe i ugurano pod krevet, piše Daily Mail. Izvori sada tvrde za Daily Mail da se Ana požalila kako se oseća loše uveče 6. novembra dok je bila na večeri, pa je otišla u svoju kabinu.

Sledećeg jutra, kada su je njen otac Kristofer Kepner (41) i maćeha Šontel Hadson (36) pozvali na doručak, tinejdžerke nije bilo nigdje.

