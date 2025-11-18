Logo
Strahovita eksplozija duboko u Rusiji, vatrena pečurka se digla visoko u nebo

18.11.2025

09:51

Страховита експлозија дубоко у Русији, ватрена печурка се дигла високо у небо
Došlo je do nesreće na podzemnom dijelu plinovoda u ruskoj Omskoj oblasti, izjavio je u utorak regionalni guverner Vitalij Kotsenko.

Hitne službe rješavaju incident, rekao je Kotsenko putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

"Nema opasnosti za stanovnike Omskog okruga ili drugih mjesta u našoj regiji", rekao je.

Ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na sigurnosne službe Omske regije, ili FSB, izjavila je da je do požara na plinovodu u blizini sela Rostovka došlo tokom popravki.

"Požar je stavljen pod kontrolu", rekao je TASS, citirajući FSB. "Nije bilo žrtava. Okolnosti i uzroci incidenta se istražuju."

Omsk se nalazi u jugozapadnom Sibiru, oko 2.200 km istočno od Moskve.

