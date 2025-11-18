Strahovita eksplozija duboko u Rusiji, vatrena pečurka se digla visoko u nebo

Došlo je do nesreće na podzemnom dijelu plinovoda u ruskoj Omskoj oblasti, izjavio je u utorak regionalni guverner Vitalij Kotsenko.

Hitne službe rješavaju incident, rekao je Kotsenko putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

"Nema opasnosti za stanovnike Omskog okruga ili drugih mjesta u našoj regiji", rekao je.

Ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na sigurnosne službe Omske regije, ili FSB, izjavila je da je do požara na plinovodu u blizini sela Rostovka došlo tokom popravki.

A gas pipeline has exploded and caught fire in Russia



A massive blaze erupted in the Omsk region due to a gas leak on an underground section of a main pipeline, Governor Vitaly Khotsenko said.



Authorities claim there is no threat to residents of the area or nearby settlements. pic.twitter.com/CebRLG2WTm — NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2025

"Požar je stavljen pod kontrolu", rekao je TASS, citirajući FSB. "Nije bilo žrtava. Okolnosti i uzroci incidenta se istražuju."

Omsk se nalazi u jugozapadnom Sibiru, oko 2.200 km istočno od Moskve.