Salkanoviću određen pritvor: Sa bankomata skinuto preko 70.000 KM

Stefanu Salkanoviću (19) iz Banjaluke, osumnjičenom za prevaru preko bankomata ”Nove banke”, koja je oštećena za više od 70.000 KM, određen je jednomjesečni pritvor.

"Pritvor se određuje zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo Prevara iz člana 230 stav 3 u vezi sa stavom 1 u vezi sa članom 57 stav 1 KZ RS, a iz razloga predviđenih odredbom člana 197 stav 1 tačka b) i v) ZKP RS. Pritvor određen ovim rješenjem može trajati 30 dana od dana i časa lišenja slobode", navode iz Osnovnog suda u Banjaluci.

Salkanović je uhapšen zajedno sa još dvije osobe nakon što su u centru Banjaluke zatečeni kako na nelegalan način ”skidaju” novac s bankomata.

U OJT Banjaluka navode da se Saklanoviću na teret stavlja da je počinio produženo krivično djelo prevare, odnosno da je u više navrata ”skidao” novac s bankomata.

”U periodu od 29. oktobra do 11. novembra 2025.godine osumnjičeni je u ulici Kralja Alfonsa XIII u više navrata preduzimao radnje na uplatno-isplatnim bankomatima i tom prilikom je oštetio banku za novčani iznos od preko 70.000 maraka”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Dodaju da je pritvor predložen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo.