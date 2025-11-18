Logo
Policajac u grupi javljao gdje su radari: Prijeti mu pet godina zatvora

18.11.2025

10:43

Komentari:

0
Полицајац у групи јављао гдје су радари: Пријети му пет година затвора

Vozači u okrugu Feklabrik u Austriji imali su od početka 2023. do kraja 2024. neobično moćan izvor informacija - WhatsApp grupu sa više od 1.000 članova, u kojoj su se svakodnevno dijelile lokacije i termini saobraćajnih kontrola.

Kako su te informacije dospjele u grupu, biće razjašnjeno na suđenju zakazanom za utorak pred Pokrajinskim sudom u Velsu, prenosi Kronen Zeitung.

Na sudu će se pojaviti 27-godišnji policajac koji se tereti za zloupotrebu službenog položaja i kršenje obaveze čuvanja službene tajne. Prema navodima istrage, upravo je on dostavljao podatke o kontrolama, koje je dobijao tokom svog redovnog radnog angažmana, prenosi b92.

Portparol suda Andreas Rumplmajer izjavio je da je optuženi do sada neosuđivan i da od svojih postupaka nije imao nikakvu materijalnu korist. Policajac je, kako je navedeno, odmah priznao djela i tvrdio da "nije mislio da radi nešto loše".

Optužnica navodi da je tokom 62 dana policajac poslao ukupno 111 poruka u WhatsApp grupu, kao i tri fotografije sa mjesta saobraćajnih nezgoda. Time je, prema tužilaštvu, prekršio zakonsku obavezu čuvanja službene tajne i ugrozio interese koje država smatra povjerljivim.

Slučaj je otkriven nakon anonimne prijave upućene Saveznoj kancelariji za prevenciju i borbu protiv korupcije (BAK). Ukoliko bude osuđen, mladom policajcu prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Tagovi:

Radar

Austrija

policija

Komentari (0)
11

30

Peskov: Pariz naoružava Ukrajinu i raspiruje proratno raspoloženje

11

27

Bitno: Kvalitet vazduha

11

18

Amidžić: Šarović priznao - koalicija Šmit-Sarajevo-opozicija zaista postoji

11

17

Salkanoviću određen pritvor: Sa bankomata skinuto preko 70.000 KM

11

16

Juve sprema plan bez Vlahovića

