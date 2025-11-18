Logo
Large banner

Tragedija: Otac (41) poginuo pred očima sina (17)

Izvor:

Telegraf

18.11.2025

10:17

Komentari:

0
Трагедија: Отац (41) погинуо пред очима сина (17)

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u ponedjeljak uveče na izlazu iz Sajana prema Iđošu, u kojoj je poginuo B.J. (41) iz Sajana, dok je njegov maloljetni sedamnaestogodišnji sin lakše povrijeđen.

Nesreća je policiji prijavljena nešto prije ponoći.

B.J. je upravljao automobilom marke "Opel Vektra" (zrenjaninskih registarskih tablica), a pretpostavlja se da je, usljed neprilagođene brzine, sletio sa puta u kanal sa desne strane i prevrnuo se. Vozač je, nažalost, preminuo na licu mjesta.

Илу-даривање-крви-280925

Zanimljivosti

Samo 50 ljudi na svijetu ima "zlatnu krv", naučnici pokušavaju da ih kloniraju

Njegov sedamnaestogodišnji sin, koji je bio suvozač, zbrinut je u kikindskoj bolnici.

Ljekari su potvrdili da su povrede lakše prirode, te je nakon pregleda i dijagnostike pušten na kućno liječenje.

Nadležni tužilac iz OJT Kikinda naložio je obdukciju tijela nastradalog vozača.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Kikinda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мирко Шаровић о ОХР-у: Треба нам међународни утицај!

BiH

Mirko Šarović o OHR-u: Treba nam međunarodni uticaj!

1 h

0
Пикси је требало да остане селектор Србије?!

Fudbal

Piksi je trebalo da ostane selektor Srbije?!

1 h

0
Дјечак (12) избо школску другарицу: Нападу претходила свађа, задобила озбиљне повреде

Srbija

Dječak (12) izbo školsku drugaricu: Napadu prethodila svađa, zadobila ozbiljne povrede

1 h

0
Ништа од Дејвис купа: Алкарас одустао од такмичења

Tenis

Ništa od Dejvis kupa: Alkaras odustao od takmičenja

1 h

0

Više iz rubrike

Дјечак (12) избо школску другарицу: Нападу претходила свађа, задобила озбиљне повреде

Srbija

Dječak (12) izbo školsku drugaricu: Napadu prethodila svađa, zadobila ozbiljne povrede

1 h

0
Школа

Srbija

Srednja škola evakuisana zbog dojave o bombi

19 h

0
Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

Srbija

Kraj potrage za Slađanom: Porodica primila strašne vijesti

20 h

0
Преминула бака Мерјем, 40 година чекала да види сина

Srbija

Preminula baka Merjem, 40 godina čekala da vidi sina

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Peskov: Pariz naoružava Ukrajinu i raspiruje proratno raspoloženje

11

27

Bitno: Kvalitet vazduha

11

18

Amidžić: Šarović priznao - koalicija Šmit-Sarajevo-opozicija zaista postoji

11

17

Salkanoviću određen pritvor: Sa bankomata skinuto preko 70.000 KM

11

16

Juve sprema plan bez Vlahovića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner