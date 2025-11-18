Tragedija: Otac (41) poginuo pred očima sina (17)

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u ponedjeljak uveče na izlazu iz Sajana prema Iđošu, u kojoj je poginuo B.J. (41) iz Sajana, dok je njegov maloljetni sedamnaestogodišnji sin lakše povrijeđen.

Nesreća je policiji prijavljena nešto prije ponoći.

B.J. je upravljao automobilom marke "Opel Vektra" (zrenjaninskih registarskih tablica), a pretpostavlja se da je, usljed neprilagođene brzine, sletio sa puta u kanal sa desne strane i prevrnuo se. Vozač je, nažalost, preminuo na licu mjesta.

Njegov sedamnaestogodišnji sin, koji je bio suvozač, zbrinut je u kikindskoj bolnici.

Ljekari su potvrdili da su povrede lakše prirode, te je nakon pregleda i dijagnostike pušten na kućno liječenje.

Nadležni tužilac iz OJT Kikinda naložio je obdukciju tijela nastradalog vozača.

(Telegraf)

