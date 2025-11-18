Logo
Ništa od Dejvis kupa: Alkaras odustao od takmičenja

18.11.2025

10:05

Foto: Tanjug/AP/Seth Wenig

Španski teniser Karlos Alkaraz odustao je od nastupa na Dejvis kupu.

Alkaraza je tokom Završnog Mastersa mučila karlična kost, pa je zbog toga, između ostalog, u jednom trenutku tokom finala tražio i pomoć doktora, te igrao i sa bandažiranim desnim butnim mišićem.

Još tokom učešća na turniru u Torinu je najavio da je ovakav ishod moguć.

''Idem u Bolonju i tamo ću vidjeti da li mogu da igram. Pokušaćemo sve da se oporavim i dam svoj maksimum'', rekao je nedavno Alkaraz.

Tenis

Alkaraz završava godinu kao prvi teniser na ATP listi

Sada je i zvanično – Alkarasa ove godine nećemo gledati u Dejvis kupu.

Po dolasku u Bolonju magnetnom rezonancom je utvrđen edem mišića u desnoj zadnjoj loži, poslije čega je donijeta odluka da se ne rizikuje. U suprotnom, Alkaraz bi rizikovao potpunu rupturu mišića.

Iako Alkaraz nije lično potvrdio odustanak od nastupa, jasno je da sa početkom Australijan opena kroz dva dana neće rizikovati, prenosi B92.

