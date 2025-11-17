Logo
Đoković završio sezonu kao četvrti na svijetu

17.11.2025

12:15

Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Srpski teniser Novak Đoković završio je sezonu kao četvrti na ATP listi, dok je Španac Karlos Alkaraz prvi uprkos porazu od Italijana Janika Sinera u finalu završnog mastersa.

Posljednja ATP lista za ovu godinu objavljena je danas, a Đoković zauzima četvrto mjesto sa 4.830 boda.

Prvoplasirani Alkaraz ima 12.050 bodova, dok je Siner iza njega sa 11.500.

Новак Ђоковић

Tenis

Sjajna vijest za Đokovića pred Australijan open

Na trećem mjestu je Aleksandar Zverev sa 5.160 poena, peti je Kanađanin Feliks Ože Alijasim sa 4.245 poena.

Šesti je Amerikanac Tejlor Fric sa 4.135 poena, sedmi Australijanac Aleks de Minor sa 4.135, osmi Italijan Lorenco Muzeti sa 4.040, devet Amerikanci Ben Šelton sa 3.970 i deseti Džek Drejper sa 2.990 poena.

Kada je riječ o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je na 52. mjestu, Hamad Međedović na 83, dok je Laslo Đere 99. na svijetu.

