Sabalenka nakon poraza plivala sa ajkulama: Možda popijem tekilu i analiziram sezonu

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka, prva na WTA listi, odlučila je da se oporavi od završetka sezone na jedinstven način – plivanjem među ajkulama na Maldivima.
Sabalenka je otputovala u Indijski okean nakon što je u finalu "WTA Finals" u Rijadu poražena od Elene Ribakine u dva seta, što joj je uskratilo rekordnu nagradu od preko četiri miliona evra i okončalo napornu sezonu.
Na egzotičnom odmoru, Sabalenka je na Instagramu podijelila trenutke avanture – plivanje sa nekoliko grebenskih ajkula. U žutom tanga bikiniju, koji su mnogi komentarisali na društvenim mrežama, Sabalenka se kretala polako kroz plitku, kristalno čistu vodu - dok su ajkule prolazile pored nje.
Odmor je provodila zajedno sa svojim dečkom Jorgosom Frangulisom, a pred put na Maldive, nakon poraza od Ribakine, je jasno rekla:
- Sada je vrijeme da sednem na Maldivima, možda popijem tekilu i analiziram sezonu, svoje ponašanje i emocije.
Sabalenka je ove godine stigla do finala u Melburnu, Parizu i Njujorku, osvojivši u septembru svoj drugi uzastopni US Open. Ona smatra da je kontrola emocija bila jedan od njenih najvećih napredaka, posebno tokom uspješne odbrane titule na US Openu.
