Labubu lutke stižu na filmsko platno

Popularne lutke Labubu mogle bi da se nađu na filmskim platnima u budućnosti, a kompanija Soni pikčers je ove nedjelje zaključila ugovor o razvoju filma zasnovanog na zubatim čudovištima, prenosi Holivud reporter.

Film je u ranim fazama razvoja i još nije odlučeno da li će filmovi biti igrani ili animirani, prenosi Rojters.

Lutke labubu, koje prodaje kineski Pop Mart, postale su globalni fenomen ove godine, a u javnosti su ih nosile poznate ličnosti, među kojima je i američka pjevačica Rijana, prenosi B92.

Kupci su često čekali u redovima da kupe lutke u zatvorenim kutijama, koje drže tačan model u tajnosti dok se ne otvore.