Logo
Large banner

Labubu lutke stižu na filmsko platno

17.11.2025

08:17

Komentari:

0
Лабубу лутке стижу на филмско платно
Foto: The Wall Street Journal/Jutjub

Popularne lutke Labubu mogle bi da se nađu na filmskim platnima u budućnosti, a kompanija Soni pikčers je ove nedjelje zaključila ugovor o razvoju filma zasnovanog na zubatim čudovištima, prenosi Holivud reporter.

Film je u ranim fazama razvoja i još nije odlučeno da li će filmovi biti igrani ili animirani, prenosi Rojters.

илу-лабубу-07112025

Zanimljivosti

Upozorenje: Opasne supstance u lažnim lutkama Labubu

Lutke labubu, koje prodaje kineski Pop Mart, postale su globalni fenomen ove godine, a u javnosti su ih nosile poznate ličnosti, među kojima je i američka pjevačica Rijana, prenosi B92.

Kupci su često čekali u redovima da kupe lutke u zatvorenim kutijama, koje drže tačan model u tajnosti dok se ne otvore.

Podijeli:

Tagovi:

Labubu

lutke

film

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Заплијењено више од 50.000 фалсификованих играчака "Лабубу"

Ekonomija

Zaplijenjeno više od 50.000 falsifikovanih igračaka "Labubu"

2 sedm

0
"Лабубу" манија не мирује, продаја скочила за 250% након лансирања мини верзије

Svijet

"Labubu" manija ne miruje, prodaja skočila za 250% nakon lansiranja mini verzije

3 sedm

0
Ризик од дављења дјеце: Повлачи се "лабубу" лутка

Društvo

Rizik od davljenja djece: Povlači se "labubu" lutka

1 mj

0
Родитељи упозорени због ових Лабубу луткица: Садрже опасне хемикалије

Svijet

Roditelji upozoreni zbog ovih Labubu lutkica: Sadrže opasne hemikalije

1 mj

0

Više iz rubrike

Пољски музеј позива Роберта де Нира да погледа портрет свог двојника

Kultura

Poljski muzej poziva Roberta de Nira da pogleda portret svog dvojnika

2 d

0
Нова правила за жири који одучује о додјели Оскара

Kultura

Nova pravila za žiri koji odučuje o dodjeli Oskara

3 d

0
Banski dvor, Banjaluka, Banja Luka

Kultura

Izložba "Ivo Andrić i Italija – dokumenta"

4 d

0
Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

Kultura

Preminula zvijezda filma "Lovac na zmajeve" nakon teške borbe sa rakom

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

10

14

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

10

04

Umro čuveni tekstopisac

09

58

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

09

55

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner