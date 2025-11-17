Labubu lutke stižu na filmsko platno

17.11.2025
Popularne lutke Labubu mogle bi da se nađu na filmskim platnima u budućnosti, a kompanija Soni pikčers je ove nedjelje zaključila ugovor o razvoju filma zasnovanog na zubatim čudovištima, prenosi Holivud reporter.
Film je u ranim fazama razvoja i još nije odlučeno da li će filmovi biti igrani ili animirani, prenosi Rojters.
Upozorenje: Opasne supstance u lažnim lutkama Labubu
Lutke labubu, koje prodaje kineski Pop Mart, postale su globalni fenomen ove godine, a u javnosti su ih nosile poznate ličnosti, među kojima je i američka pjevačica Rijana, prenosi B92.
Kupci su često čekali u redovima da kupe lutke u zatvorenim kutijama, koje drže tačan model u tajnosti dok se ne otvore.
