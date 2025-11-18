Logo
Dječak (12) izbo školsku drugaricu: Napadu prethodila svađa, zadobila ozbiljne povrede

18.11.2025

10:10

Komentari:

0
Foto: ATV

Jeziv napad dogodio se jutros u jednoj osnovnoj školi u Prizrenu, kada je dvanaestogodišnjak napao djevojčicu oštrim predmetom.

Naime, četrnaestogodišnja djevojčica zadobila je više povreda nakon što ju je, prema prvim informacijama, dvanaestogodišnji dječak ubo oštrim predmetom tokom sukoba.

Napad je, kako navode mediji, uslijedio poslije kratke, ali žustre svađe među maloljetnicima, a tačan povod još nije poznat.

ILU-SKOLA-28082025

Društvo

Nastavnik fizički napao dijete u školi?

Ovu vijest je potvrdio portparol policije za region Prizrena, Šaćir Bitiči, ističući da je policija odmah reagovala po prijavi i da su sve nadležne službe uključene u rasvjetljavanje slučaja.

Djevojčica je hitno prebačena u Regionalnu bolnicu u Prizrenu, gdje je zbrinuta u službi Hitne pomoći i gdje joj ljekari pružaju potrebnu medicinsku njegu. Prema dostupnim informacijama, nalazi se van životne opasnosti, ali su njene povrede ocijenjene kao ozbiljne.

francuska policija screenshot youtube

Svijet

Muškarac izbo nožem nastavnika i učenika u školi

Bitiči je naveo i da su maloljetnog osumnjičenog u policijsku stanicu doveli članovi njegove porodice, nakon čega je obavljen razgovor u prisustvu stručnih službi.

Dalji rad na slučaju preuzela je jedinica zadužena za maloljetničku delinkvenciju, koja će utvrditi sve okolnosti događaja, uključujući motiv sukoba i eventualnu odgovornost odraslih lica, piše Llapi.info.

