Glumac hospitalizovan zbog "misteriozne" bolesti

Lijev Šrajber je u nedjelju hospitalizovan u Njujorku nakon što je rekao svom ljekaru da ima "jaku glavobolju".

Zvijezdi serije "Spotlight", glumcu Lijevu Šrajberu ljekar je naložio da odmah ode na pregled i prenoći u bolnici, gdje trenutno prolazi kroz niz testova.

Izvori su rekli medijima da je glumac mogao da govori i hoda bez poteškoća. Za sada nisu otkrivene nikakve druge medicinske informacije.

Liev Schreiber rushed to hospital after sudden health scare: report https://t.co/XOE2FUFjM7 pic.twitter.com/7MYa4byu3c — New York Post (@nypost) November 17, 2025

"Iz predostrožnosti, Lijev je otišao u bolnicu na testiranje i dan kasnije mu je rečeno da može da se vrati na posao", rekao je njegov predstavnik medijima u ponedjeljak uveče.

Dobitnik nagrade Toni ostvario je niz zapaženih uloga u ostvarenjima "Scream", "Isle of Dogs", "Spotlight" i "A Small Light", kao i u TV seriji "Ray Donovan".

Lik Donovana je tumačio sedam sezona, a ova serija se prikazivala od 2013. do 2020. godin

Šrajber je nedavno glumio Tega Vinberija u Netflixovoj drami iz 2024. godine "The Perfect Couple" sa Nikol Kidman, kao i Grir Garison Vinberi.

Što se tiče njegovog ličnog života, Šrajber se oženio Tejlor Najsen u julu 2023. godine nakon oko šest godina veze. Sljedećeg meseca, par je dobio svoje prvo zajedničko dijete Hejzel Bi.

Sa glumicom Naomi Vots ima Sašu (18) i Kaja (16). Njih dvoje su bili u vezi 11 godina, a rastali su se u septembru 2016. godine.