Nova drama! Ana Nikolić polupala Raletu pola kuće, pokupila stvari i otišla!

Izvor:

Telegraf

18.11.2025

09:19

Komentari:

0
Ana Nikolić pjevačica
Foto: HYPE TV/YouTube

Pjevačica Ana Nikolić lupala je stvari po kući kompozitora Gorana Ratković Raleta.

Kako je objavio Telegraf njihov odnos je već neko vrijeme turbulentan, a mediji su pisali o svađi koja je nedavno izbila u Dubaiju, kada su pjevačicu izbacili iz hotela.

Po povratku u Srbiju, Ana i Rale su pokušali da izglade odnos, ali nisu uspjeli.

Kako saznaje Telegraf, Ana je od Raleta zatražila da ponovo idu na odmor i zaborave na sve, što je on odbio, navodeći da su mnogo novca potrošili u Dubaiju i na Maldivima i da trenutno nemaju dovoljno sredstava za takav luksuz.

Jedno drugom su u toku prepirke, svašta rekli, a pjevačicu je to toliko razbjesnelo da je počela da razbija stvari po njegovoj kući.

Spakovala je kofere i napustila njegov dom na Avali.

Nakon toga bez njega je otišla u Sjevernu Makedoniju, iako je trebalo da pođu zajedno.

Rale se, navodi Telegraf, požalio da Ana troši mnogo novca i da ne može da isprati sve njene prohtjeve, što je ona negodovala.

"On mi je bivši, zabranio mi je da ga spominjem, naljutio se što su u jednoj emisiji astrolozi rekli da sam dobar čovek i da ja više volim njega. Uvek možemo da budemo prijatelji. Zbog svega što je uradio za moju Taru, zbog mnogo toga. Vaga se samo povuče kad vidi da mnogo više daje. Ovo je zaista kraj", rekla je Ana Nikolić u podkastu kod Bokija 13.

Na pitanje da li je nekada bila na psihijatriji, pjevačica je istakla:

"Nisam nikada, možda je trebalo, a možda mi sada luftiraju sobu baš tamo".

