RiTE Ugljevik od juče nije na mreži. Razlog-nedostatak uglja. Dio struje se uvozi. Vremenske prilike nisu povoljne za rad. Ukratko nam je stanje obrazložio novi direktor. Planirani povratak na mrežu je u roku od tri do pet dana, kažu u RiTE.

„Mi smo vidjeli da ne možemo da ispratimo kontinuitet uglja koji dolazi sa rudnika u skladu sa potrošnjom termoelektrane i da trebamo da napravimo planski obustavu bloka kako bi regulisali te zalihe na deponijama i omogućili neki kontinuitet u radu.Ovdje je osnovni problem što postrojenje RiTE Ugljevik nije pripremljeno za zimske uslove rada, mi imamo tamo četiri deponije za skladište i da bi ušli u jedan stabilan zimski rad, na deponiama je potrebno da postoji 150 000-200 000 tona zaliha", rekao je Žarko Novaković, v.d. direktora RiTE Ugljevik.

Uslovi za ponovni povratak na mrežu jeste stvaranje prvih zaliha od 10 000 tona na deponiji, što je dovoljno za samo jedan dan rada, što smatraju u RiTE nije dugoročno rješenje. Sve ovo posljedica je od ranije kažu u rudniku.

„Zbog problema koji su se dešavali nekom proteklom vremenu, bitno je napomenuti da smo mi početkom 2025.godine kompletan front rudarskih radova iz fronta koji se posljednjih 4-5 godina vršio u određenom pravcu, zbog loše interpretacije geološkog ležišta, odnosno zbog nedostatka ugljeva, nakon rudarskih radova, mi smo došli u takvu situaciju, u takav problem da smo morali kompletnu rudarsku mehanizaciju i čitav front rudarskih radova da usmjerimo u drugom pravcu", kaže Mirko Marković, rukovodilac Radne jedinice rudnika

Luka Petrović je nedavno za ATV rekao da Ugljevik radi na ugalj.

„Ugljevik radi. Na šta radi. Pa na ugalj. Rudnik u Ugljeviku veoma loše planiran, eksploatacija, da je došlo tamo do pogrešnih istražnih radova koji su rađeni 2013.godine i da smo i da smo imali više napadnih mjesta unutar Istoka 1, koji nisu dali frontu rudnika već su dali više lokaliteta“, kaže Luka Petrović, direktor Elektorprivrede Republike Srpske.

Svaki minut van mreže je problem cijelom sistemu ali i samoj Republici Srpskoj kaže Petrović. Zašto je Takva situacija treba da pokažu analize. Naslijeđen je To problem iz prošlosti, koji nije moguće riješiti preko noći.