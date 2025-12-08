Putin: Moskva će ojačati Organizaciju sporazuma o kolektivnoj bezbjednosti

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Moskva učiniti sve da ojača Organizaciju sporazuma o kolektivnoj bezbjednosti (CSTO), čije su članice, osim Rusije, Jermenija, Bjelorusija, Kazahstan, Kirgizija i Tadžikistan.

"Svakako ćemo učiniti sve da ojačamo organizaciju", rekao je Putin na sastanku sa članovima Savjeta Parlamentarne skupštine CSTO.

On je istakao da su prioriteti CSTO-a jačanje odbrambenih sposobnosti, te koordinacija stavova u vojnoj i vojno-tehničkoj sferi.

CSTO je formiran 2002. godine radi kolektivne odbrane, jačanja mira i suzbijanja bezbjednosnih prijetnji poput terorizma i krijumčarenja droge.