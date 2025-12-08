Orban: Nećemo prihvatiti migrante, a nećemo ni plaćati za migrante drugih zemalja

Mađarski premijer Viktor Orban ocijenio je danas odluku Savjeta ministara unutrašnjih poslova EU o osnivanju fonda solidarnosti za migracije "neprihvatljivom", pripremajući sprovođenje pakta o migracijama koji će stupiti na snagu 2026. godine.

Pored toga, uspostavljeno je nekoliko kategorija podrške, od kojih Mađarska ne spada ni u jednu, ali je izraženo očekivanje o finansiranju za zemlje izdavaoce, prenosi Hirado.

"Današnjom odlukom, Brisel bi primorao Mađarsku da plati još više ili da prihvati migrante", napisao je Viktor Orban na Platformi X i Fejsbuku.

Svijet Orban i Erdogan dogovorili nastavak dotoka ruskog gasa u Mađarsku

Prema riječima mađarskog premijera, ovo je "neprihvatljivo", jer, kako je napisao, "Mađarska već troši dovoljno da zaštiti spoljnu granicu EU".

"Nećemo da prihvatimo bilo kakve migrante, niti ćemo da plaćamo za migrante drugih", napisao je Orban i dodao da Mađarska ne sprovodi mjere Migracionog pakta i da počinje pobuna.

Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica EU usvojili su danas prijedlog za fond solidarnosti, koji bi obavezao Mađarsku da finansira zemlje pošiljaoce migranata iz sopstvenih sredstava.

Svijet Orban upozorio: Evropa sprema rat do 2030. godine

Pored toga, na sastanku Savjeta je odlučeno i koje zemlje koje nisu članice EU imaju pravo na popuste ili podršku i na osnovu čega.

Mađarska ne spada ni u jednu od tih kategorija, ali bi ipak trebalo da "pomogne zemljama kojima je potrebna".

Savjet će usvojiti implementacionu odluku do kraja godine nakon političkog dogovora.

Pakt o migracijama i azilu stupiće na snagu 12. juna 2026. godine i uvešće nova pravila o funkcionisanju sistema azila EU.

Plan je da se zakon finalizuje u Evropskom parlamentu u roku od mjesec ili dva, što će omogućiti njegovu primenu pre nego što pakt o migraciji stupi na snagu.