Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

Velika delegacija iz Mađarske posjetiće narednih dana Moskvu kako bi razgovarala o ekonomskim pitanjima i strategijama saradnje nakon ukidanja sankcija, najavio je mađarski premijer Viktor Orban.
"Ogromna poslovna delegacija putuje u Moskvu narednih dana kako bi razgovarala isključivo o ekonomskim pitanjima", rekao je Orban.
Orban je rekao da Mađarska pregovara sa Rusijom o tome kako će biti strukturirana ekonomska saradnja između dvije zemlje "nakon što se završi cijeli sistem sankcija, jer ne može zauvijek ostati ovako", prenosi televizija M1.
