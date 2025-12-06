Logo
Large banner

Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

Izvor:

SRNA

06.12.2025

15:35

Komentari:

0
Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви
Foto: Tanjug/AP

Velika delegacija iz Mađarske posjetiće narednih dana Moskvu kako bi razgovarala o ekonomskim pitanjima i strategijama saradnje nakon ukidanja sankcija, najavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Ogromna poslovna delegacija putuje u Moskvu narednih dana kako bi razgovarala isključivo o ekonomskim pitanjima", rekao je Orban.

centralna banka bih

Ekonomija

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Orban je rekao da Mađarska pregovara sa Rusijom o tome kako će biti strukturirana ekonomska saradnja između dvije zemlje "nakon što se završi cijeli sistem sankcija, jer ne može zauvijek ostati ovako", prenosi televizija M1.

Podijeli:

Tag:

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

Republika Srpska

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

19 min

3
Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Ekonomija

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

22 min

0
Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

Banja Luka

Da li će biti otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci?

26 min

2
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Naredna sedmica donosi blagostanje za ova 3 znaka

27 min

0

Više iz rubrike

Хорор: Мајка са двоје дјеце се бацила са 10. спрата зграде

Svijet

Horor: Majka sa dvoje djece se bacila sa 10. sprata zgrade

35 min

0
Љубавница умало страдала: Висила са 10. спрата док је бјежала од супруге љубавника

Svijet

Ljubavnica umalo stradala: Visila sa 10. sprata dok je bježala od supruge ljubavnika

1 h

0
Позната бања хитно затворена због опасне бактерије

Svijet

Poznata banja hitno zatvorena zbog opasne bakterije

1 h

0
Смртоносна инфекција на познатом крузеру: Више од стотину обољелих

Svijet

Smrtonosna infekcija na poznatom kruzeru: Više od stotinu oboljelih

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

45

Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

15

40

Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

15

35

Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

15

33

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

15

30

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner