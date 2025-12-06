Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

Velika delegacija iz Mađarske posjetiće narednih dana Moskvu kako bi razgovarala o ekonomskim pitanjima i strategijama saradnje nakon ukidanja sankcija, najavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Ogromna poslovna delegacija putuje u Moskvu narednih dana kako bi razgovarala isključivo o ekonomskim pitanjima", rekao je Orban.

Ekonomija Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Orban je rekao da Mađarska pregovara sa Rusijom o tome kako će biti strukturirana ekonomska saradnja između dvije zemlje "nakon što se završi cijeli sistem sankcija, jer ne može zauvijek ostati ovako", prenosi televizija M1.