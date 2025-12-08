Bijeljina - Grijanja neće biti najmanje do kraja sedmice?

Prvo je grijanje počelo, pa malo stalo, uglja je bilo za dvije lopate, pa je ugalj došao, e onda je kažu lošeg kvaliteta, pa je opet stalo, bilo nekoliko dana i onda ponovo prekinulo...ukratko je hronologija manje od mjesec dana od početka sezone grijanja.

Iz Gradske toplane su se uredno izvinjavali, što nije baš zagrijalo stanove. Za sada samo obavještenje na veb stranici, da ga zbog kvara nema. Zato na Instagramu i Fejsbuku gradonačelnika ima informacija - da grijanja biti neće najmanje do kraja sedmice.

„S obzirom na veličinu kvara i kompleksnost radova (tokom vikenda je bilo pražnjenje sistema, aktuelno se pristupa cjevovodu u kompletnoj dužini i vrši demontaža istog, narednih dana će biti sprovedena zamjena dotrajalih cijevi i montaža novih), prema procjeni radnika na terenu, sanacija kvara se očekuje do kraja sedmice", napisao je na Fejsbuku dr Ljubiša Petrović.

Učenici OŠ „Sveti Sava“, od danas imaju skraćene časove. Djeca u školi u bundama.

„Mi smo u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom prosvjete i kulture i obavijestili smo ih o današnjem skraćenju nastave i očekujemo i u toku dana saglasnost i za baredne dane ako bude bilo potrebe, obraćali smo se Gradskoj upravi nekoliko puta sa molbom da nađemo način i rješenje zbog ove novonastale situacije ali još uvijek nismo dobili nikakav odgovor“, rekao je Vladimir Vulović, direktor OŠ „Sveti Sava“, Bijeljina

Ljubiša Petrović u žurbi od aerodroma do aerodroma, tek nekako „uhvati vremena“ da objavi „lijepu priču nedjeljom“, poput one da je ove gostovao u Hamburgu da nabavi čuveni klavir. Prije toga da kaže da će umanjiti račune za grijanje jer ga faktički nije ni bilo, što idalje ostavlja pitanje: kao je moguće da grijanja u decembru nema? Skupština je uradila sve što je bilo u njenoj zakonskoj nadležnosti da se stanje u Gradskoj toplani stabilizuje. Na prijedlog Gradonačelnika i uprave Toplane usvojena je viša cijena grijanja, odobrena garancija za kredit od 2,6 miliona KM i dodatna interventna sredstva u prethodnom periodu. Ima li kuća domaćina, pitaju građani?

„Bijeljina ima gradonačelnika? Ja mislim...A on grije sve. Sad ćemo ići na muziku, ne treba bolje grijanje.... I stvarno ima jedna muzika od Rostropovića, ozbiljna muzika, aja volim Miroslava Ilića, ali kad je stavila muziku od Rostropovića naježi mi se koža. Nisam se ogrijo. Međutim ovdje ako nema grijanja klavir ne može pomoć, slabe su šanse,

„Nije to nikakvo čudo, grijanje se trebalo obnoviti unazad pet, deset godina, međutim ništa se ne radi, grad stoji, a kada grad stoji propada, pa samim tim i grijanje, ko zna kad će ga biti, po ovakvom radu i ponašanju, ali klavir to je druga stvar, bitno je da je on stigao, da oni što ništa ne rade zbog kojih grad propada,, da imaju šta raditi, da svira“, neki su od komentara građana.

Građani barem mogu mirno da spavaju, ako mogu od hladnoće, jer je juče odabran klavir. Ovaj „istorijski momenat“ za Bijeljinu sa građanima je na društvenim mrežama podijelio i sam gradonačelnik ističući ugodno vrijeme koje je proveo u Hamburgu sa suprugom i talentovanim pijanistima Semberije dok su birali klavir. Bijeljino neka ti je sa srećom koncertni klavir – poručio je Petrović sa Instagrama i Fejsbuka, sa čime se djelimično slažu i građani, a to je da je Bijeljini možda samo luda sreća