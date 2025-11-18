Logo
Podnesen izvještaj protiv Kalajdžića za ubistvo Aldine Jahić: Koliko godina zatvora mu prijeti?

18.11.2025

10:39

Поднесен извјештај против Калајџића за убиство Алдине Јахић: Колико година затвора му пријети?
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona zvanično su podnijeli izvještaj protiv Anisa Kalajdžića koji se sumnjiči za ubistvo Aldine Jahić, a koje se desilo u nedjelju naveče u Mostaru.

Kako su naveli u izvještaju, ovaj tragični događaj okarakterisan je kao teško ubistvo žene. Osim toga, Kalajdžiću se stavlja na teret i neovlaštena nabavka i posjedovanje oružja.

Алдина Јахић

Hronika

Svjedok opisao posljednje trenutke Aldine Jahić: Bio je mrtav-hladan

''Dana 17. novembra policijski službenici Sektora krim policije MUP HNK, Odjeljenja za opšti kriminal, podnijeli su Izvještaj kantonalnom Tužilaštvu Mostar protiv K.A. (33) iz Mostara, zbog počinjenog krivičnog djela teško ubistvo ženske osobe i neovlaštena nabavka, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje Zakona o oružju i municiji HNK, na štetu A.J. (32) iz Kalesije'', naveli su.

U toku dana se očekuje i da će Tužilaštvo HNK zvanično zatražiti određivanje pritvora Kalajdžiću koji je sinoć predat u njihovu nadležnost.

Анис Калајџић

Hronika

VIDEO: Rekonstrukcija ubistva Aldine Jahić

Podsjećamo, ovo je prvo ubistvo žene nakon što je usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, koji ovaj slučaj tretira kao teško ubistvo ženske osobe.

Za ovakav čin, predložena je kazna zatvora od najmanje deset godina, s mogućnošću izricanja dugotrajnog zatvora. Kazna se dodatno pooštrava u slučajevima kada je žrtva prethodno bila zlostavljana, zavisna od počinioca, ili ako je ubistvo počinjeno u kontekstu seksualnog nasilja i rodne diskriminacije, prenosi Avaz.

Aldina Jahić

Mostar

ubistvo

Anis Kalajdžić

