Muškarac koji je nasrnuo na Arijanu Grande osuđen na devet dana zatvora

Muškarac koji je prošle sedmice izazvao incident na azijskoj premijeri filma “Wicked: For Good” u Singapuru, kada je zgrabio Arijanu Grande, osuđen je na devet dana zatvora.

Džonson Ven, 26, iz Australije proglašen je krivim za narušavanje javnog reda.

Viralni snimak sa premijere prikazuje trenutak kada je Ven preskočio ogradu i potrčao ka pjevačici i glumici, koju je u tom momentu zaštitila njena koleginica i partnerka iz filma, Sintija Erivo.

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025

Prema navodima lokalnih medija, Ven je priznao krivicu.

Sud je čuo da je mladić dva puta pokušao da se probije na crveni tepih, prvi put kada je nasrnuo na Grande, a drugi put nakon što su ga obezbjeđenje i policija već udaljili sa događaja.

Pred sudijom je izjavio da “to više neće ponoviti”.