Amidžić: Šarović priznao - koalicija Šmit-Sarajevo-opozicija zaista postoji

SRNA

18.11.2025

11:18

0
Foto: ATV

Generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić rekao je da izjava Mirka Šarovića da BiH treba da ostane jedina država u Evropi sa kolonijalnim upravnikom najbolji je dokaz onoga što SNSD mjesecima govori: postoji koalicija Šmit–Sarajevo–opozicija iz Republike Srpske i njihov zajednički kandidat zove se Branko Blanuša.

''Nakon ovog istupa, SDS više nema gdje da se sakrije. Ako žele da spasu bar djelić političkog obraza, dužni su da se ograde od riječi svog dugogodišnjeg predsjednika ili da priznaju da dijele njegov stav da Srpska treba da ima vrhovnog nadzornika umjesto demokratije'', istakao je Amidžić.

BiH

Amidžić: Rješenje problema BHRT-a je u smjeni menadžmenta

On je ukazao da građani sada vide ono što su u opoziciji pokušali da sakriju: izbor između Siniše Karana i Blanuše nije samo izbor kandidata, već izbor između opstanka Republike Srpske i njene predaje Šmitu.

''Samo glas za Karana znači glas za Srpsku, za slobodu, za ustav i za narod'', poručio je Amidžić za Srnu.

Srđan Amidžić

SNSD

Kristijan Šmit

Mirko Šarović

