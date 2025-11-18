Petak neradni dan u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj će petak, 21. novembar, biti neradni dan povodom obilježavanja republičkog praznika - Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske.

U dane praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Zakonom o praznicima Republike Srpske propisano je da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade s ciljem zadovoljenja neophodnih potreba građana i u kom obimu, dodaje se u saopštenju.

Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznatiji kao Dejtonski mirovni sporazum, dogovoren je 21. novembra 1995. godine u vazduhoplovnoj bazi Rajt-Paterson kod Dejtona u američkoj državi Ohajo, a zvanično potpisan 14. decembra iste godine u Parizu.