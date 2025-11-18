Kvar u kol-centru UKC Srpske, mole se pacijenti za strpljenje

18.11.2025
12:37
Komentari:0
Komunikacija sa kol-centrom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske onemogućena je usljed tehničkih problema zbog kojih je došlo do prekida na mreži, saopšteno je iz ove medicinske ustanove, iz koje apeluju na pacijente da budu strpljivi.
- Trenutno se radi na otklanjanju kvara, te molimo pacijente koji treba da se naruče na pregled za strpljenje - saopšteno je iz UKC-a.
