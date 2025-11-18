Logo
Large banner

Dodik: Šarović potvrdio ono što znamo, postoji koalicija Šmit-Sarajevo-opozicija

Izvor:

ATV

18.11.2025

12:06

Komentari:

5
Додик: Шаровић потврдио оно што знамо, постоји коалиција Шмит-Сарајево-опозиција
Foto: ATV

Mirko Šarović je danas samo potvrdio ono što odavno znamo: postoji otvorena koalicija Šmit - Sarajevo - opozicija iz Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"I to je njihova politika - da Republika Srpska ima kolonijalnog upravnika, da se odluke donose mimo izabranih predstavnika i da se glas srpskog naroda može poništiti jednim potezom pera.

sarovic

BiH

Mirko Šarović o OHR-u: Treba nam međunarodni uticaj!

Nevjerovatno je da to izgovori čovjek koji nosi člansku kartu SDS i bio je njen predsjednik - stranke koja je stvarala Republiku Srpsku.

Isto tako je nevjerovatno da neko iz Srpske podržava postojanje kolonijalnog upravnika koji je tu samo da bi brutalno gazio demokratsku volju našeg naroda.

Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić: Šarović priznao - koalicija Šmit-Sarajevo-opozicija zaista postoji

I zato ćemo pobijediti. Srpska nikada neće biti ničija kolonija.

Pobijediće Srpska", rekao je Dodik.

Podijeli:

Tagovi:

Mirko Šarović

Milorad Dodik

SNSD

Komentari (5)
Large banner

Pročitajte više

Вукановић цитирао Додика и пријетио Сабини Ћудић: Добро се чувај

BiH

Vukanović citirao Dodika i prijetio Sabini Ćudić: Dobro se čuvaj

6 h

3
Додик: 23. новембра бирамо сигурност, знање и уставобранитеља

Republika Srpska

Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

16 h

0
Додик: Приоритет наставак политике развоја Српске

Republika Srpska

Dodik: Prioritet nastavak politike razvoja Srpske

18 h

0
Додик: Снага Српске је у њеним људима

Republika Srpska

Dodik: Snaga Srpske je u njenim ljudima

18 h

0

Više iz rubrike

Минић: Влада и Српска вјерују у МУП, они су сигурност у тешким временима

Republika Srpska

Minić: Vlada i Srpska vjeruju u MUP, oni su sigurnost u teškim vremenima

2 h

0
Амиџић: Шаровић признао - коалиција Шмит-Сарајево-опозиција заиста постоји

Republika Srpska

Amidžić: Šarović priznao - koalicija Šmit-Sarajevo-opozicija zaista postoji

3 h

0
Петак нерадни дан у Републици Српској

Republika Srpska

Petak neradni dan u Republici Srpskoj

5 h

0
Каран: На изборима ћемо побиједити неуставност

Republika Srpska

Karan: Na izborima ćemo pobijediti neustavnost

16 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

37

Dobre vijesti za Partizan, vratio se Parker

14

32

Kakvo će biti vrijeme sutra?

14

30

Skoro 318 miliona ljudi bi moglo biti na ivici gladi u 2026. godini, upozoravaju iz UN-a

14

21

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija: Japan upozorava svoje građane u Kini

14

17

Preminuo Dragan Škorić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner