Dodik: Šarović potvrdio ono što znamo, postoji koalicija Šmit-Sarajevo-opozicija

Mirko Šarović je danas samo potvrdio ono što odavno znamo: postoji otvorena koalicija Šmit - Sarajevo - opozicija iz Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"I to je njihova politika - da Republika Srpska ima kolonijalnog upravnika, da se odluke donose mimo izabranih predstavnika i da se glas srpskog naroda može poništiti jednim potezom pera.

Nevjerovatno je da to izgovori čovjek koji nosi člansku kartu SDS i bio je njen predsjednik - stranke koja je stvarala Republiku Srpsku.

Isto tako je nevjerovatno da neko iz Srpske podržava postojanje kolonijalnog upravnika koji je tu samo da bi brutalno gazio demokratsku volju našeg naroda.

I zato ćemo pobijediti. Srpska nikada neće biti ničija kolonija.

Pobijediće Srpska", rekao je Dodik.