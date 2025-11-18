Logo
Minić: Vlada i Srpska vjeruju u MUP, oni su sigurnost u teškim vremenima

Izvor:

SRNA

18.11.2025

11:56

Komentari:

0
Foto: Srna

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da policijska profesija podrazumijeva i vještinu i patriotizam, te da Vlada i Srpska vjeruju u pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji predstavljaju sigurnost u ovim teškim vremenima.

"Za vašu obuku biće obezbijeđeno sve što vam je potrebno jer vi štitite našu djecu, ljude, imovinu", poručio je Minić danas na svečanosti u Centru za obuku MUP-a u Banjaluci i naglasio da je Vlada Republike Srpske u proteklom periodu uložila mnogo u toj sferi, ali da će materijalna i tehnička podrška biti nastavljene.

savo minic

Republika Srpska

Savo Minić izdao nalog javnim preduzećima

Minić je istakao da je čast biti pripadnik MUP-a Republike Srpske i izrazio zadovoljstvo što vidi puno žena u tom ministarstvu.

Premijer Republike Srpske čestitao je roditeljima kadeta i poručio im da budu ponosni.

"Vi ste nam jedina nada i sigurnost u ovim teškim vremenima. Naš odnos prema plavim uniformama izaziva divljenje i čast. Želim vam puno sreće i uspjeha. Neka žive Policija Srpske i Republika Srpska!", poručio je Minić.

savo minic

Gradovi i opštine

Minić: Obećano – ispunjeno

Na svečanosti u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Banjaluci danas je promovisana 26. i 27. klasa kadeta Policijske akademije.

Zakletvu je položilo 375 kadeta 26. i 198 kadeta 27. klase Policijske akademije, u prisustvu premijera Save Minića, ministra unutrašnjih poslova Željka Budimira i direktora Policije Siniše Kostreševića.

Savo Minić

MUP Republike Srpske

Premijer Republike Srpske

kadeti

Zalužani

