Podignute optužnica u predmetu sa dokazima iz "Skaj" aplikacije, evo ko je sve optužen

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 12 fizičkih i šest pravnih lica koji se terete za organizovani kriminal u vezi sa pranjem novca u predmetu sa dokazima iz aplikacije "Skaj".

Optužnicom su obuhvaćeni Elmedin Karišik, Seid Hadžibajrić, Mehmed Dedić, Emir Karišik, Edin Brbutović, Bojan Veselinović, Edina Karišik, Emina Rogo, Muris Bešlagić, Ognjen Orašanin, Adis Đonko i Selma Maglić.

Na optužnici su i pravne osobe iz Sarajeva "Plaza grup", "Arijans", "Parking tim", "Europark", "Šemrani" i "Brend vižn".

Oni se terete da su od 2017. do 2024. godine velike iznose novca, koji potiče od trgovine kokaina iz Južne Amerike u Evropu, stavljali u zakonite novčane tokove putem redovnih poslovnih aktivnosti više pravnih lica, kao i kroz kupovinu i izgradnju nekretnina, te kupovinu i takozvano rudarenje kriptovaluta.

Optuženi su se putem kriptovane aplikacije "Skaj" međusobno dogovarali u vezi sa izvršenjem krivičnih djela, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Više od šest miliona KM prebacivano je preko granice na teritoriju BiH skriveno u vozilima i na druge načine, a potom je taj novac stavljan u redovne tokove.

Tužilaštvo BiH i partnerske institucije izvršili su blokiranje i privremeno oduzimanje više nekretnina, vozila, predmeta velike vrijednosti kao i kripto-valuta.