Dodik: Snaga Srpske je u njenim ljudima

Jezero je mali kraj velikog srca, dio Republike Srpske koji pokazuje koliko naš narod zna biti istrajan i vezan za svoju zemlju.

Snaga Srpske je u njenim ljudima - u svakom mjestu, svakom glasu i svakom domu.



Zato 23. novembra biramo sigurnost i stabilnost.

Biramo Sinišu Karana. pic.twitter.com/Tk7g9qOf7u