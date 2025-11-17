Dodik: Snaga Srpske je u njenim ljudima

Izvor:
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Jezero mali kraj velikog srca, dio Republike Srpske koji pokazuje koliko srpski narod zna biti istrajan i vezan za svoju zemlju.
"Snaga Srpske je u njenim ljudima - u svakom mjestu, svakom glasu i svakom domu", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks i dodao:
"Zato 23. novembra biramo sigurnost i stabilnost. Biramo Sinišu Karana."
