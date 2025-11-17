Logo
Dodik: Snaga Srpske je u njenim ljudima

ATV

17.11.2025

20:04

0
Додик: Снага Српске је у њеним људима
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Jezero mali kraj velikog srca, dio Republike Srpske koji pokazuje koliko srpski narod zna biti istrajan i vezan za svoju zemlju.

"Snaga Srpske je u njenim ljudima - u svakom mjestu, svakom glasu i svakom domu", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks i dodao:

Дом народа ПС БиХ

BiH

U četvrtak hitna sjednica o budžetu

"Zato 23. novembra biramo sigurnost i stabilnost. Biramo Sinišu Karana."

Milorad Dodik

Prijevremeni izbori 2025

