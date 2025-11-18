Logo
Large banner

Vidović: ERS nije podnijela zahtjev Vladi Srpske za poskupljenje struje

Izvor:

Agencije

18.11.2025

12:21

Komentari:

4
Видовић: ЕРС није поднијела захтјев Влади Српске за поскупљење струје
Foto: ATV

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas da Elektroprivreda Republike Srpske nije podnijela Vladi zahtjev za poskupljenje struje.

- Prije nekoliko dana bio je tematski sastanak u Vladi Srpske sa predstavnicima Elektroprivrede na kome se vidjelo da ima značajnih probleme u energetskom sektoru - rekla je Vidovićeva novinarima u Banjaluci.

Струја

Ekonomija

Elektroprivreda traži povećanje cijene struje i izmjenu opsega potrošnje

Vidovićeva je istakla da bi poskupljenje struje, ukoliko ga bude, bilo neznatno.

Podijeli:

Tagovi:

struja

Vlada Republike Srpske

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Индијски трговински дефицит готово удвостручен за годину дана и највећи је икада

Ekonomija

Indijski trgovinski deficit gotovo udvostručen za godinu dana i najveći je ikada

5 h

0
Контроверзни плишани медвјед хитно повучен са тржишта

Ekonomija

Kontroverzni plišani medvjed hitno povučen sa tržišta

16 h

0
Хоће ли функционери добити 1.000 КМ и када би могла бити исплата?

Ekonomija

Hoće li funkcioneri dobiti 1.000 KM i kada bi mogla biti isplata?

18 h

1
Хоће ли расти цијена електричне енергије?

Ekonomija

Hoće li rasti cijena električne energije?

19 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

37

Dobre vijesti za Partizan, vratio se Parker

14

32

Kakvo će biti vrijeme sutra?

14

30

Skoro 318 miliona ljudi bi moglo biti na ivici gladi u 2026. godini, upozoravaju iz UN-a

14

21

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija: Japan upozorava svoje građane u Kini

14

17

Preminuo Dragan Škorić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner