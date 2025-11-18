Vidović: ERS nije podnijela zahtjev Vladi Srpske za poskupljenje struje

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas da Elektroprivreda Republike Srpske nije podnijela Vladi zahtjev za poskupljenje struje.

- Prije nekoliko dana bio je tematski sastanak u Vladi Srpske sa predstavnicima Elektroprivrede na kome se vidjelo da ima značajnih probleme u energetskom sektoru - rekla je Vidovićeva novinarima u Banjaluci.

Vidovićeva je istakla da bi poskupljenje struje, ukoliko ga bude, bilo neznatno.