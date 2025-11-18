Logo
Montgomeri: Amerika sada ima drugačiji pristup Balkanu, vrijeme je da ode OHR

Izvor:

SRNA

18.11.2025

12:22

Komentari:

0
Foto: Srna

Bivši američki ambasador Vilijam Montgomeri izjavio je da Sjedinjene Države sada imaju predsjednika čiji je pristup zapadnom Balkanu drugačiji i da je siguran da će biti drugačiji i pogled na Republiku Srpsku, na šta ukazuje i ukidanje sankcija.

Montgomeri je rekao novinarima u Banjaluci da SAD i nova američka administracija već rade na promjeni odnosa prema zapadnom Balkanu.

"Dobar je znak što su sankcije ukinute i ako će bilo ko raditi na promjeni tog odnosa, to je administracija Donalda Trampa", izjavio je Montgomeri uoči razgovora sa studentima Filozofskog fakulteta o njegovoj knjizi "Ne/diplomatski životi", prevedenoj na srpski jezik.

Montgomeri je istakao da je postojanje OHR-a jedno od gorućih pitanja sa kojim on lično ima problem, jer 30 godina poslije rata postoji visoki predstavnik i BiH nema svoju zemlju u rukama.

"Kao da je zemlja druge kategorije. Vrijeme je da se ove stvari mijenjaju", poručio je Montgomeri.

Govoreći o 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, on je rekao da ga treba posmatrati u svjetlu sporazuma o primirju koji je svim stranama dao priliku da zastupaju svoja prava i da iskoriste prelazni period da donesu zajedničke odluke i rezolucije.

"Dejtonskom mirovnom sporazumu se pristupa kao nekoj čvrsto pisanoj riječi, a građanima su potrebne promjene i prilagođavanja", rekao je Montgomeri.

Govoreći o svojoj knjizi "Ne/diplomatski životi", on je naveo da postoje različite vrste diplomata poput onih koji obavljaju oficijelne dužnosti kao što su odlasci na prijeme, promocije i službene posjete, ali da je njegov pogled nešto više od toga, a to je da je potreban dodir sa ljudima, razgovor s njima i upoznavanje sa prilikama.

Tagovi:

Vilijam Montgomeri

SAD

Donald Tramp

Republika Srpska

