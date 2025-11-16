Izbjegavajte ove ulice: U Banjaluci obustava saobraćaja

U više banjalučkih ulica danas će biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja ulične trke, najavljeno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Obustava će biti od 8.30 do 12.00 časova u Gundulićevoj ulici, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save i u Ulici olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Bulevara Srpske vojske.

Od 9.00 do 11.00 časova saobraćaj će biti obustavljen u Aleji Svetog Save, na dijelu od Gundulićeve ulice do Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića, i u Ulici Vuka Karadžića na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Ulice Jovana Dučića.

U istom terminu obustava će biti u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać, u Ulici doktor Mladen Stojanović, od Ulice kralja Petra Prvi Karađorđevića do Ulice Trive Amelice.

Od 9.00 do 11.00 časova biće zatvorene Kninska ulica, Vidovdanska ulica i Od Zmijanja Rajka, te Ulica Prvog krajiškog korpusa.

Uličnu trgu organizuje Atletski klub invalida "Vrbas".