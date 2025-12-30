Vučević: Helez je posljednja osoba koja nekom u regionu može da drži moralne lekcije

Predsjednik SNS i savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je ministar odbrane BiH Zukan Helez posljednja osoba koja nekome u regionu može da drži moralne lekcije.

Komentarišući izjavu Heleza na Instagramu u kojoj otvoreno optužuje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za učešće u Snajper safariju tokom rata u BiH, Vučević je naveo da su sve te laži, zlonamjerne i glupe optužbe kojima napada predsjednika Vučića da je navodno pucao po građanima Sarajeva tokom rata u BiH, posljedica njegove patološke mržnje prema predsjedniku Srbije.

"Čovjek je ostao zarobljen u 90-tim godinama i glumeći neku žrtvu pokušava da dobije medijski prostor, jer nije sposoban ništa drugo da radi i uradi za narod BiH. Svo njegovo ministrovanje staje u riječi – mrzim Vučića i Srbiju", naveo je Vučević na profilu na mreži Iks.

Kako je dodao, Helezu smeta Vučić zato što se bori za mir, međusobno uvažavanje i suživot, zato što radi na razvoju cijelog regiona, za razliku od njega koji osim širenja netrpeljivosti, mržnje i pokušaja destabilizacije regiona ništa drugo nije u stanju.

Podsjetio je i da je Helez podržavao i pokušaje, kako je naveo, izazivanja obojene revolucije u Srbiji, pa kad su propali, traži nove teme za napade na Vučića.

"Tačno je da nema istinskog pomirenja bez istine i da nema povjerenja bez odgovornosti. Istina je da Aleksandar Vučić nema nikakve veze sa 'Sarajevo safarijem', a svi koji namjerno šire takve laži moraju da odgovaraju za to. I da odgovaraju oni koji ćute na gluposti koje izgovara ovaj monstrum Zukan Herez i njemu slični", poručio je Vučević.

U objavi na nalogu Iks Helez tvrdi da je hapšenje beogradskog advokata Čedomira Stojkovića uslijedilo nakon što je podnio krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića u vezi sa "sarajevskim snajper safarijem", i da nema istinskog pomirenja, kako kaže, "bez istine i bez odgovornosti".