Logo
Large banner

Vučević: Helez je posljednja osoba koja nekom u regionu može da drži moralne lekcije

Izvor:

Tanjug

30.12.2025

15:18

Komentari:

0
Miloš Vučević
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik SNS i savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je ministar odbrane BiH Zukan Helez posljednja osoba koja nekome u regionu može da drži moralne lekcije.

Komentarišući izjavu Heleza na Instagramu u kojoj otvoreno optužuje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za učešće u Snajper safariju tokom rata u BiH, Vučević je naveo da su sve te laži, zlonamjerne i glupe optužbe kojima napada predsjednika Vučića da je navodno pucao po građanima Sarajeva tokom rata u BiH, posljedica njegove patološke mržnje prema predsjedniku Srbije.

"Čovjek je ostao zarobljen u 90-tim godinama i glumeći neku žrtvu pokušava da dobije medijski prostor, jer nije sposoban ništa drugo da radi i uradi za narod BiH. Svo njegovo ministrovanje staje u riječi – mrzim Vučića i Srbiju", naveo je Vučević na profilu na mreži Iks.

Kako je dodao, Helezu smeta Vučić zato što se bori za mir, međusobno uvažavanje i suživot, zato što radi na razvoju cijelog regiona, za razliku od njega koji osim širenja netrpeljivosti, mržnje i pokušaja destabilizacije regiona ništa drugo nije u stanju.

Podsjetio je i da je Helez podržavao i pokušaje, kako je naveo, izazivanja obojene revolucije u Srbiji, pa kad su propali, traži nove teme za napade na Vučića.

"Tačno je da nema istinskog pomirenja bez istine i da nema povjerenja bez odgovornosti. Istina je da Aleksandar Vučić nema nikakve veze sa 'Sarajevo safarijem', a svi koji namjerno šire takve laži moraju da odgovaraju za to. I da odgovaraju oni koji ćute na gluposti koje izgovara ovaj monstrum Zukan Herez i njemu slični", poručio je Vučević.

U objavi na nalogu Iks Helez tvrdi da je hapšenje beogradskog advokata Čedomira Stojkovića uslijedilo nakon što je podnio krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića u vezi sa "sarajevskim snajper safarijem", i da nema istinskog pomirenja, kako kaže, "bez istine i bez odgovornosti".

Podijeli:

Tagovi:

Miloš Vučević

Zukan Helez

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гужве на граничним прелазима са Хрватском

Društvo

Gužve na graničnim prelazima sa Hrvatskom

1 h

0
Сијарто: Криза и пријетња од рата у Европи посљедице политике руководства ЕУ

Svijet

Sijarto: Kriza i prijetnja od rata u Evropi posljedice politike rukovodstva EU

1 h

0
Вукановић о пуцњави у Требињу

Hronika

Vukanović o pucnjavi u Trebinju

1 h

0
Дјед Мраз обрадовао малишане у Болници Требиње

Društvo

Djed Mraz obradovao mališane u Bolnici Trebinje

1 h

0

Više iz rubrike

policija Srbija

Srbija

Monstruozno i bolesno: Dječaku bakljom pržili genitalije, od udaraca mu pukle jetra i slezina!

9 h

0
Ухапшена два мушкарца због језивог убиства код Врбаса

Srbija

Uhapšena dva muškarca zbog jezivog ubistva kod Vrbasa

1 d

0
Ничу приватна гробља: Парцеле без дозволе, а покојници без евиденције

Srbija

Niču privatna groblja: Parcele bez dozvole, a pokojnici bez evidencije

1 d

0
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko

Srbija

Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju da snabdijevaju Srbiju gorivom i tokom američkih sankcija

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Dodik: Pokušaj napada na Putinovu rezidenciju je teroristički čin

16

39

Hitne službe evakuišu zarobljene na žičari, prve fotografije sa lica mjesta

16

39

Umro od tuge za sinom: Ratomir nije mogao da se pomiri da njegovog Dalibora više nema, dan kasnije sklopio oči

16

28

Da li se transplantacijom prenose sjećanja i osobine donora? Evo šta kažu pacijenti

16

23

Intervencija policije u Botunu unijela nove podjele u crnogorsku politiku i društvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner