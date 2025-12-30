Monstruozno i bolesno: Dječaku bakljom pržili genitalije, od udaraca mu pukle jetra i slezina!

Ugrinovačka ulica u Zemunu, mirna saobraćajnica koja povezuje srce ove opštine, u četvrtak uveče postala je poprište zločina koji po svojoj monstruoznosti prevazilazi sve zabilježene slučajeve uličnog nasilja u posljednjoj deceniji.

Napad na petnaestogodišnjeg dečaka nije bio obična tuča, bila je to planirana, sadistička tortura koja je dijete dovela na samu ivicu smrti, a čitavu Srbiju ostavila u stanju dubokog šoka.

Region Slovenci zaprepašteni: Opljačkano i uništeno preko 100 grobova

Dok se ljekari bore da stabilizuju vitalne organe tinejdžera, operativci Trećeg osnovnog javnog tužilaštva i MUP-a sklapaju mozaik brutalne „sačekuše“ koju su izvela maskirana lica.

Dva automobila i fantomke

Sve je počelo oko večernjih sati kada se dječak nalazio u društvu nekoliko svojih vršnjaka. Prema informacijama do kojih je došao Telegraf, napadači nisu bili slučajni prolaznici. Napad je izveden vojničkom preciznošću: dva automobila su naglo presjekla put grupi djece, a iz njih je izletelo više NN lica sa fantomkama na glavama.

Pitanje koje je prethodilo užasu postalo je jezivi simbol beogradskog asfalta: „Za koga navijaš?“. Dok su ostali dječaci u samoodbrani i panici uspjeli da se razbježe, petnaestogodišnjak nije bio te sreće.

Od drvenih motki do baklje

Ono što je usledilo u narednih nekoliko minuta može se opisati samo kao čist sadizam. Napadači su drvenim motkama počeli da zadaju silovite udarce dječaku po cijelom tijelu. Međutim, bjesnilo napadača nije se tu zaustavilo.

Zanimljivosti Nešto se čudno dešava na ušću Neretve, stručnjak zabrinut: "Nikad ih nije bilo tako malo"

Usljed brutalnih udaraca drvenim palicama u predjelu stomaka dječaku su teško oštećene jetra i slezina. On je u bolnicu primljen sa masivnim unutrašnjim krvarenjem, zbog čega je hitno prebačen u jedinicu intenzivne njege.

Kulminacija zvjerstva dogodila se kada su napadači upalili baklju. Umjesto da je bace, koristili su je kao instrument za mučenje, dječaku su namjerno nanijete teške opekotine po nogama i genitalijama. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu hitno je pokrenulo istragu. Prioritet je identifikacija vozila koja su korišćena u napadu.

- Izuzeti su video-zapisi sa privatnih kuća, prodavnica i gradskih kamera duž Ugrinovačke ulice i svih okolnih pravaca bjekstva ka Novom Beogradu i Altini. Provjerava se komunikacija putem mobilnih telefona u kritičnom periodu kako bi se utvrdilo koji su brojevi bili aktivni na toj lokaciji. Sa lica mjesta izuzeti su tragovi i predmeti koji bi mogli sadržati biološki materijal napadača - kaže izvor ovog portala.

Pravni stručnjaci napominju da bi, zbog težine povreda (jetra i slezina su vitalni organi), djelo moglo biti prekvalifikovano iz teške tjelesne povrede u pokušaj teškog ubistva.

(Telegraf.rs)