Panika na tržištu kriptovaluta: Rastu opklade na dalji pad bitkoina

Izvor:

Agencije

18.11.2025

12:45

Komentari:

0
Bitkoin ponovo strmoglavo pada, a trgovci se pripremaju za još gori scenario.

Najveća svjetska kriptovaluta skliznula je jutros ispod 90.000 dolara tokom trgovanja u Aziji, produbljujući rasprodaju koja je obrisala sav ovogodišnji dobitak.

Promjena je bila brza i oštra. Rastu opklade na pad bitkoina na nivoe od 85.000 i 80.000 dolara. Nakon što su prije samo nekoliko nedjelja pratili rast bitkoina do rekordnih nivoa, trgovci su pokupovali više od 740 miliona dolara vrijednih ugovora koji se klade na nastavak pada do kraja novembra, daleko nadmašujući interesovanje za optimistične pozicije.

Analitičari kažu da potražnja pada, jer su kupci koji su gomilali pozicije u proteklih šest mjeseci sada duboko u minusu. Gubitke najviše trpe kompanije poznate kao digitalni trezori: firme koje su ranije ove godine nagomilale velike količine kriptovaluta kako bi se pozicionirale kao kripto-opklade na berzi.

Dok je Majkl Sejlor, vlasnik kompanije "Stratedži" i bitkoin entuzijasta upravo kupio još 835 miliona dolara vrednih bitkoina, neki od njegovih kolega suočavaju se sa sve većim pritiskom da prodaju imovinu kako bi zaštitili bilanse.

Ta prodaja stvorila je psihološki pritisak, a mnogi investitori na tržištu su zagazili duboko u gubitke da bi kupovali još, ali još nisu spremni da "presjeku".

Indeks sentimenta koji sastavlja specijalizovana platforma koja prati kretanje cijena, volatilnost, derivate i druge pokazatelje, ukazuje na to da su učesnici kripto-tržišta zaglavljeni u stanju "ekstremnog straha".

Na sentiment utiču i širi ekonomski faktori. Trgovci s pažnjom prate rezultate koje u srijedu objavljuje "Envidija Korp", svojevrsni barometar tehnološkog sektora i spekulativnog rizika, kao i promjene očekivanja u vezi s mogućim smanjenjem kamatne stope Federalnih rezervi u decembru. "Es end Pi" 500 pao je više od jedan odsto, što je potkopalo apetit za rizikom širom tržišta.

Analitičari napominju da su FED i priče o AI balonu dva velika potencijalna udara za kripto i rizičnu imovinu pred kraj godine.

Token koji pokreće Eterijum posebno je ranjiv. Druga najveća kriptovaluta pala je u utorak na 2.946 dolara, čime je njen pad od početka oktobra premašio 20 odsto.

Šire tržište tetura otkako je talas likvidacija početkom oktobra obrisao oko 19 milijardi dolara u digitalnoj imovini. Otvoreni interes za terminske ugovore pao je, posebno kod manjih tokena poput Solane, gdje je pozicioniranje palo za više od polovine, prema podacima "Koinglasa".

"Taj ton preliva se i na kripto-tržišta, gdje je sentiment i dalje krhak: posljednji pad više odražava širi makro-nervozu nego strukturne slabosti", rekao je Tomas Perfumo, globalni ekonomista u berzi kriptovaluta Kraken.

