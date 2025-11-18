Brisel: Uhapšeno 8 osoba zbog plana za ubistvo glavnog tužioca

Izvor:
Agencije
18.11.2025
13:05
Komentari:0
Ukupno osam osoba iz krugova krijumčara droge uhapšeno je u vezi sa planom za ubistvo glavnog tužioca u Briselu, a za glavnog osumnjičenog se sumnja da bi mogao biti aktivan u albanskoj mafiji, saopšteno je iz Tužilaštva Belgije.
U saopštenju se navodi da su lica uhapšena danas nakon pretresa 18 objekata, uglavnom u Briselu.
Slučajevi nasilja u Briselu povezano sa krijumčarenjem droge sve su češći u posljednjih nekoliko godina.
Zvaničnici kažu da je u Belgiji aktivno više od 100 najopasnijih evropskih kriminalnih mreža.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu