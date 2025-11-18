Logo
Brisel: Uhapšeno 8 osoba zbog plana za ubistvo glavnog tužioca

18.11.2025

13:05

Брисел: Ухапшено 8 особа због плана за убиство главног тужиоца

Ukupno osam osoba iz krugova krijumčara droge uhapšeno je u vezi sa planom za ubistvo glavnog tužioca u Briselu, a za glavnog osumnjičenog se sumnja da bi mogao biti aktivan u albanskoj mafiji, saopšteno je iz Tužilaštva Belgije.

U saopštenju se navodi da su lica uhapšena danas nakon pretresa 18 objekata, uglavnom u Briselu.

Slučajevi nasilja u Briselu povezano sa krijumčarenjem droge sve su češći u posljednjih nekoliko godina.

Zvaničnici kažu da je u Belgiji aktivno više od 100 najopasnijih evropskih kriminalnih mreža.

Brisel

hapšenje

