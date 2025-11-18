Logo
Large banner

Blanuša: Javni resursi i institucije da budu u interesu građana

18.11.2025

22:25

Komentari:

0
Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима
Foto: ATV

Kandidat SDS-a na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj Branko Blanuša rekao je da se zalaže za promjene u Srpskoj, od bolje borbe protiv korupcije i kriminala, do boljeg upravljanja javnim resursima i institucijama.

"Moramo mladim ljudima vratiti optimizam, srednjoj generaciji sigurnost, starijima dostojanstvo i da naš narodni novac i resursi budu u interesu građana", izjavio je Blanuša u Bijeljini uoči predizbornog skupa.

On je naveo da u Bijeljini i u SDS-u vlada pobjednička atmosfera, a građane je pozvao da masovno izađu na izbore 23. novembra i podrže promjene.

Срђан Амиџић

BiH

Amidžić za ATV: Proces usvajanja budžeta govori da je BiH opterećena uticajem sarajevske politike

Ljubiša Petrović, koji vodi SDS u Bijeljini, rekao je da je Blanuša kandidat kojeg krasi poštenje, hrabrost, struka i znanje i može Srpsku voditi do, kako je rekao, ozdravljenja.

Podijeli:

Tagovi:

Branko Blanuša

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Каран Додик Приједор

Republika Srpska

Dodik: Prijedor razumije da Srpska mora imati predsjednika koji zna zakon

3 h

1
Цвијановић: Побиједиће Српска!

Republika Srpska

Cvijanović: Pobijediće Srpska!

3 h

1
Блануша: Очекујем значајну подршку Зворничана

Republika Srpska

Blanuša: Očekujem značajnu podršku Zvorničana

4 h

2
Свим радницима ће бити исплаћена заостала дуговања за порезе и доприносе

Republika Srpska

Svim radnicima će biti isplaćena zaostala dugovanja za poreze i doprinose

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

57

Ništa od direktnog plasmana, BiH poklekla u Beču

22

46

Poginulo pet turista u snježnoj oluji

22

36

Izgorjela poznata balkanska diskoteka u Beču

22

36

Tramp: Iznenađen sam

22

29

Kongres SAD podržao objavljivanje informacija o slučaju "Epstajn"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner