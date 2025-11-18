Blanuša: Javni resursi i institucije da budu u interesu građana

Kandidat SDS-a na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj Branko Blanuša rekao je da se zalaže za promjene u Srpskoj, od bolje borbe protiv korupcije i kriminala, do boljeg upravljanja javnim resursima i institucijama.

"Moramo mladim ljudima vratiti optimizam, srednjoj generaciji sigurnost, starijima dostojanstvo i da naš narodni novac i resursi budu u interesu građana", izjavio je Blanuša u Bijeljini uoči predizbornog skupa.

On je naveo da u Bijeljini i u SDS-u vlada pobjednička atmosfera, a građane je pozvao da masovno izađu na izbore 23. novembra i podrže promjene.

Ljubiša Petrović, koji vodi SDS u Bijeljini, rekao je da je Blanuša kandidat kojeg krasi poštenje, hrabrost, struka i znanje i može Srpsku voditi do, kako je rekao, ozdravljenja.