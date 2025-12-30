Dodik: Pokušaj napada na Putinovu rezidenciju je teroristički čin

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da pokušaj napada na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina predstavlja, shodno svim međunarodnim normama i konvencijama, čin terorizma.

Dodik je istakao da je borba protiv terorizma obaveza cjelokupnog čovječanstva.

''Otuda je prirodno da većina svjetskih lidera osuđuje ovaj bezumni čin', naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Otuda je prirodno da većina svjetskih lidera osuđuje ovaj bezumni čin.

Istovremeno, kaže Dodik, ovaj čin je potvrda nemoći i nespremnosti (ukrajinskog predsjednika Vladimira) Zelenskog da zaustavi stradanje sopstvenog naroda.

''Vjerujem da će dogovor predsjednika Putina i (američkog predsjednika Donalda) Trampa donijeti prijeko potrebni mir''M naveo je Dodik.