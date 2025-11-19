Malo poznato pravilo Aranđelovdana: Zašto nije svejedno ko sjedi na čelu trpeze

Sezona slava zauzima posebno mjesto u našoj tradiciji i svake godine joj se radujemo. To je dan kada se obilježava zaštitnik doma, ali i prilika da se kuća ispuni porodicom, prijateljima i dragim gostima.

Prema predanju, Aranđelovdan je bio krsna slava cara Dušana. Vjeruje se da je tokom svake proslave stajao dok je dočekivao goste, a anđeo mu je, kako legenda kaže, sjedio na ramenu. Kada je jednom prilikom iz umora sjeo, anđeo se uvredio i odletio, pa je caru trebalo mjesecima da ga povrati u svoju naklonost.

Znamo svi koliko su pripreme za slavu obimne, a ponekad traju danima. Brine se o jelima, tortama, piću, ikonama, svijeći, ali i o praktičnim stvarima poput stolica, posuđa i rasporeda gostiju. Ipak, postoji još jedno manje poznato pravilo: pravilo sjedenja. Svaki gost, prema običaju, ima svoje simbolično mjesto, otkrila nam je etnolog Snežana Ašanin.

"Slava je nekada predstavljala svojevrstan predah, jer se uglavnom održavala zimi, kada su poljski radovi završeni. Ljudi su se družili, pjevali, veselili se i razmjenjivali novosti. Uloga domaćina oduvijek je bila ista, a jedno od nepisanih pravila jeste raspored sjedenja gostiju, zasnovan na vjerovanju", započinje Snežana.

Kako se određuje ko gdje sedi?

Ikona se uvijek postavlja prema istoku, i taj dio smatra se "čelom sovre"- svečane trpeze.

"Svaki gost se dočekuje sa posebnom pažnjom, kao neko kome se ukazuje čast. Na čelu sovre sjedi najvažniji gost, često kum, ujak ili osoba koja je posebno poštovana. Ponekad je to prijatelj za koga se vjeruje da donosi sreću i blagostanje domu. Slično je kao kod izbora položajnika za Božić", objašnjava etnolog.

U tradicionalnoj kulturi, raspored sjedenja bio je strogo određen: na čelu sovre najugledniji gost, zatim muškarci poređani po godinama, rodbinskoj bliskosti ili društvenom ugledu, dok su žene imale svoje mjesto u donjem dijelu trpeze. Danas se ti običaji uglavnom ublažavaju - domaćini najčešće sami rasporede goste ili ih puste da sami odaberu mjesto.

Snežana dodaje da osoba koja sjedne na čelo trpeze ima posebnu dužnost: treba da bude dobar govornik, neko ko će znati da izgovori zdravicu i poželi domaćinu i prisutnima zdravlje, napredak i svaku sreću.

