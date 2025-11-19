Logo
Large banner

Bliži se Aranđelovdan: Ovu grešku pravi većina vjernika, sveštenik otkrio kako se slavi ova slava

19.11.2025

07:59

Komentari:

0
Крсна слава црква православље
Foto: ATV BL

U pravoslavnim domovima širom Srbije i dijaspore, 21. novembra se obilježava Sabor Svetog Arhangela Mihaila, poznatiji kao Aranđelovdan, jedna od najčešćih i najpoštovanijih krsnih slava među Srbima.

Sveti Arhangel Mihailo, prema predanju, predvodi nebeske sile i smatra se vođom anđela, zaštitnikom vere, pravednosti i borcem protiv zla. U hrišćanskoj tradiciji, on je simbol snage, hrabrosti i Božje pravde. Zbog toga mnogi vjernici smatraju da je velika čast, ali i obaveza, nositi njegovo ime i slaviti ga kao zaštitnika doma.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Zanimljivosti

Da li se za Aranđelovdan sprema slavsko žito?

Iako se za gotovo sve slave kuva slavsko žito, za Aranđelovdan u nekim krajevima postoji posebno vjerovanje da se ono ne sprema. Razlog leži u predanju koje kaže da anđeli nisu umrli, pa im se ne priprema žito koje simbolizuje vaskrsenje i vječni život duše. Za ovaj običaj saznao je i sveštenik u lozničkom mjestu Tekeriš pa se svojim parohijanima obratio i preko Fejsbuk stranice “Crkvena opština Tekeriš” gdje im je skrenuo pažnju na ovaj pogrešan običaj.

илу-сарма-10092025

Savjeti

Recept za posnu sarmu na Aranđelovdan: Toliko je ukusna da će gosti biti oduševljeni

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

''Draga braćo i sestre, dragi parohijani, obilazeći vaše domove za predstojeću slavu – Svetog Arhangela Mihaila, saznao sam da je običaj u našoj parohiji da se slavsko žito za Aranđelovdan ne priprema i, samim tim, ne donosi u hram na dan slave da se osveti i prelije vinom. Iako je takav običaj neispravan, ne bih nikoga prekorevao već bih vas sa bratskom ljubavlju molio da razmislite o tome da upravo vi budete oni koji će započeti poštovanje “novog” običaja u vašim domovima i od kojih će vaši potomci naslijediti novi običaj – dolazak na Svetu Liturgiju na dan slave i donošenje slavskih darova u hram.

Jasno mi je da je običaj nepripremanja žita na praznik Svetog arhangela Mihaila naslijeđen i, kao takav, za vas predstavlja jaku i značajnu vezu sa vašim precima jer su i oni tako činili, a sam dan vaše krsne slave budi najljepša sjećanja na vaše najmilije. Isto tako, želim da Vas uputim da se slavsko žito i priprema u slavu i čast onih od kojih smo slavu naslijedili. Riječi molitve za osvećenje koljiva kažu: “…jer sluge tvoje (domaćini) prineše ovo (koljivo) u slavu Tvoju (Božiju) i u čast Svetoga (Mihaila, Nikole, Jovana, Ilije,…) i u spomen onih koji preminuše u blagočestivoj vjeri…”.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Društvo

Da li je Aranđelovdan ove godine posna ili mrsna slava?

Pogrešan argument

Mi se, dakle, molitveno sjećamo naših predaka kuvanjem i prinošenjem slavskog žita.

''Često čujemo da je Sveti Arhangel Mihailo živ svetac i da se, kao takvom, ne prinosi slavsko žito. Isto se govori i za Sv. arh Gavrila i Sv. proroka Iliju. To bi bio pogrešan argument jer u našoj vjeri, znajte – svaki svetac je živ pred licem Božijim, kao i svaki naš predak pojedinačno. Nisu Sv. arhangeli Mihailo i Gavrilo i Sv. prorok Ilija živi, a ostali Sveti “mrtvi”. Ne! Naša vjera je vjera živih jer su svi živi u Gospodu – mi u ovom životu, a naši preci i Svetitelji u budućem. Uostalom, hram u Tekerišu je posvećen Svetom proroku Iliji i mogli ste se uvjeriti da su slavki kolač i žito prisluženi i osvećeni i taj momenat označava početak obeležavanja naše hramovne slave.

''Opet kažem – nikoga ne želim da prekorijevam i time činim da se neko osjeća loše zbog onoga što je ranije bilo, ali želim da kažem i želim da dam svoj sveštenički blagoslov da se ubuduće ovako čini, a sve sa molitvom da će se moja riječ čuti. Vaš sveštenik'', zaključuje se u objavi, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi:

krsna slava

Aranđelovdan

Sujevjerje

vjera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Крсна слава црква православље

Društvo

Da li se za Aranđelovdan sprema žito? Ljudi prave ovu grešku iz neznanja, sveštenik objasnio pravila

2 d

0
Мраз зима минус лист

Zanimljivosti

Da li znate šta je "zimsko smirenje"?

4 d

0

Društvo

Vjernici proslavljaju Aranđelovdan: Jedna stvar se smatra velikim grijehom

12 mj

0
Овај обичај уочи Аранђеловдана Срби не прескачу: Вечерас погледајте у небо и у поноћ урадите ово

Društvo

Ovaj običaj uoči Aranđelovdana Srbi ne preskaču: Večeras pogledajte u nebo i u ponoć uradite ovo

12 mj

0

Više iz rubrike

Саобраћај у кишном дану, Бањалука

Društvo

Vozači oprez: Kolovozi mokri i klizavi, moguća je poledica

2 h

0
Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

2 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Danas slavimo Svetog Pavla Ispovednika, patrijarha koji je stradao tokom liturgije

2 h

0
Незгода успорава саобраћај на магистралном путу Билећа - Требиње

Društvo

Nezgoda usporava saobraćaj na magistralnom putu Bileća - Trebinje

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner