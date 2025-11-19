Bliži se Aranđelovdan: Ovu grešku pravi većina vjernika, sveštenik otkrio kako se slavi ova slava

U pravoslavnim domovima širom Srbije i dijaspore, 21. novembra se obilježava Sabor Svetog Arhangela Mihaila, poznatiji kao Aranđelovdan, jedna od najčešćih i najpoštovanijih krsnih slava među Srbima.

Sveti Arhangel Mihailo, prema predanju, predvodi nebeske sile i smatra se vođom anđela, zaštitnikom vere, pravednosti i borcem protiv zla. U hrišćanskoj tradiciji, on je simbol snage, hrabrosti i Božje pravde. Zbog toga mnogi vjernici smatraju da je velika čast, ali i obaveza, nositi njegovo ime i slaviti ga kao zaštitnika doma.

Zanimljivosti Da li se za Aranđelovdan sprema slavsko žito?

Iako se za gotovo sve slave kuva slavsko žito, za Aranđelovdan u nekim krajevima postoji posebno vjerovanje da se ono ne sprema. Razlog leži u predanju koje kaže da anđeli nisu umrli, pa im se ne priprema žito koje simbolizuje vaskrsenje i vječni život duše. Za ovaj običaj saznao je i sveštenik u lozničkom mjestu Tekeriš pa se svojim parohijanima obratio i preko Fejsbuk stranice “Crkvena opština Tekeriš” gdje im je skrenuo pažnju na ovaj pogrešan običaj.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

''Draga braćo i sestre, dragi parohijani, obilazeći vaše domove za predstojeću slavu – Svetog Arhangela Mihaila, saznao sam da je običaj u našoj parohiji da se slavsko žito za Aranđelovdan ne priprema i, samim tim, ne donosi u hram na dan slave da se osveti i prelije vinom. Iako je takav običaj neispravan, ne bih nikoga prekorevao već bih vas sa bratskom ljubavlju molio da razmislite o tome da upravo vi budete oni koji će započeti poštovanje “novog” običaja u vašim domovima i od kojih će vaši potomci naslijediti novi običaj – dolazak na Svetu Liturgiju na dan slave i donošenje slavskih darova u hram.

Jasno mi je da je običaj nepripremanja žita na praznik Svetog arhangela Mihaila naslijeđen i, kao takav, za vas predstavlja jaku i značajnu vezu sa vašim precima jer su i oni tako činili, a sam dan vaše krsne slave budi najljepša sjećanja na vaše najmilije. Isto tako, želim da Vas uputim da se slavsko žito i priprema u slavu i čast onih od kojih smo slavu naslijedili. Riječi molitve za osvećenje koljiva kažu: “…jer sluge tvoje (domaćini) prineše ovo (koljivo) u slavu Tvoju (Božiju) i u čast Svetoga (Mihaila, Nikole, Jovana, Ilije,…) i u spomen onih koji preminuše u blagočestivoj vjeri…”.

Pogrešan argument

Mi se, dakle, molitveno sjećamo naših predaka kuvanjem i prinošenjem slavskog žita.

''Često čujemo da je Sveti Arhangel Mihailo živ svetac i da se, kao takvom, ne prinosi slavsko žito. Isto se govori i za Sv. arh Gavrila i Sv. proroka Iliju. To bi bio pogrešan argument jer u našoj vjeri, znajte – svaki svetac je živ pred licem Božijim, kao i svaki naš predak pojedinačno. Nisu Sv. arhangeli Mihailo i Gavrilo i Sv. prorok Ilija živi, a ostali Sveti “mrtvi”. Ne! Naša vjera je vjera živih jer su svi živi u Gospodu – mi u ovom životu, a naši preci i Svetitelji u budućem. Uostalom, hram u Tekerišu je posvećen Svetom proroku Iliji i mogli ste se uvjeriti da su slavki kolač i žito prisluženi i osvećeni i taj momenat označava početak obeležavanja naše hramovne slave.

''Opet kažem – nikoga ne želim da prekorijevam i time činim da se neko osjeća loše zbog onoga što je ranije bilo, ali želim da kažem i želim da dam svoj sveštenički blagoslov da se ubuduće ovako čini, a sve sa molitvom da će se moja riječ čuti. Vaš sveštenik'', zaključuje se u objavi, prenosi Kurir.