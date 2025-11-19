Logo
Large banner

Danas slavimo Svetog Pavla Ispovednika, patrijarha koji je stradao tokom liturgije

Izvor:

Telegraf

19.11.2025

07:30

Komentari:

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Foto: Pexels

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog Pavla Ispovednika, patrijarha koji je udavljen tokom služenja liturgije.

Sveti Pavle Ispovednik, poznat i kao Pavle I Carigradski, bio je carigradski patrijarh u 4. vijeku. Više puta je svrgavan i ponovo postavljan na mjesto patrijarha zbog borbe sa arijancima.

Prije izbora na mjesto arhiepiskopa Carigrada bio je episkop Soluna. Na mjesto arhiepiskopa, prvi put, izabran je 337. godine nakon smrti arhiepiskopa Aleksandra l. U to je vrijeme rimski car Konstancije ll, koji je bio pristalica arijanstva i koji je vladao istočnim djelom Carstva, bio u Antiohiji.

Милорад Додик

BiH

Ustavni sud po apelaciji Nebojše Vukanovića ponovo o Dodiku

Besan što ga niko nije pitao za mišljenje, organizovao je sinod arijanskih episkopa, koji su svrgnuli Pavla i na njegovo mjesto 339. godine postavili Euzebija Nikomidijskog. Pavle se tada, zajedno sa svetim Atanasijem Velikim, sklonio u Rim koji nije bio pod Konstancijevom vlašću, gdje je za odbranu pravoslavne vjere zatražio pomoć od pape Julija I.

Nakon Euzebijeve smrti 342. godine, Pavle se, uz podršku pape Julija vraća u Konstantinopolj gdje preuzima arhiepiskopsku dužnost, ali ga je Konstancije ponovo progoni i za novog arhiepiskopa postavlja Makedonija. Četiri godine kasnije ga je Konstancije na pritisak svog suvladara Konstansa I vratio na mjesto arhiepiskopa.

Nakon nasilne smrti cara Konstansa, arijevci ponovo progone patrijarha Pavla, ovaj put u grad Kukuz u Jermeniji.

351. godine, u progonstvu, dok je služio Svetu liturgiju napadnut je od arijevaca i udavljen omoforom. Njegove mošti prenesene u Carigrad, u vrijeme cara Teodosija 381. godine, a 1236. u Veneciju, gdje se i danas nalaze.

Molitva Svetom Pavlu Ispovedniku

"Ispovedanjem Božanske vjere, kao drugog revnitelja Pavla, među sveštenicima, pokaza te Crkva. I tvoja krv pravedna vapi ka Gospodu sa Aveljevom i Zaharijinom. Zato oče sveti, moli Hrista Boga, da nam daruje velike milosti."

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

svetac

Crkva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Слика Густава Климта продата за рекордних 236,4 милиона долара у Њујорку

Kultura

Slika Gustava Klimta prodata za rekordnih 236,4 miliona dolara u Njujorku

2 h

0
Зашто је јуче све пукло? Стигло појашњење

Svijet

Zašto je juče sve puklo? Stiglo pojašnjenje

2 h

0
Каран у Бањалуци са студентима о уставном положају Републике Српске у дејтонској БиХ

Republika Srpska

Karan u Banjaluci sa studentima o ustavnom položaju Republike Srpske u dejtonskoj BiH

2 h

0
Ово ће бити најбогатији знак у 2026. години

Zanimljivosti

Ovo će biti najbogatiji znak u 2026. godini

2 h

0

Više iz rubrike

Незгода успорава саобраћај на магистралном путу Билећа - Требиње

Društvo

Nezgoda usporava saobraćaj na magistralnom putu Bileća - Trebinje

3 h

0
Доктор објаснио за АТВ: Помаже ли промаја код загађења ваздуха

Društvo

Doktor objasnio za ATV: Pomaže li promaja kod zagađenja vazduha

11 h

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na ovim graničnim prelazima

12 h

0
Забрањен саобраћај преко Романије због лоших временских услова

Društvo

Zabranjen saobraćaj preko Romanije zbog loših vremenskih uslova

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner