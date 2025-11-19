Danas slavimo Svetog Pavla Ispovednika, patrijarha koji je stradao tokom liturgije

Sveti Pavle Ispovednik, poznat i kao Pavle I Carigradski, bio je carigradski patrijarh u 4. vijeku. Više puta je svrgavan i ponovo postavljan na mjesto patrijarha zbog borbe sa arijancima.

Prije izbora na mjesto arhiepiskopa Carigrada bio je episkop Soluna. Na mjesto arhiepiskopa, prvi put, izabran je 337. godine nakon smrti arhiepiskopa Aleksandra l. U to je vrijeme rimski car Konstancije ll, koji je bio pristalica arijanstva i koji je vladao istočnim djelom Carstva, bio u Antiohiji.

Besan što ga niko nije pitao za mišljenje, organizovao je sinod arijanskih episkopa, koji su svrgnuli Pavla i na njegovo mjesto 339. godine postavili Euzebija Nikomidijskog. Pavle se tada, zajedno sa svetim Atanasijem Velikim, sklonio u Rim koji nije bio pod Konstancijevom vlašću, gdje je za odbranu pravoslavne vjere zatražio pomoć od pape Julija I.

Nakon Euzebijeve smrti 342. godine, Pavle se, uz podršku pape Julija vraća u Konstantinopolj gdje preuzima arhiepiskopsku dužnost, ali ga je Konstancije ponovo progoni i za novog arhiepiskopa postavlja Makedonija. Četiri godine kasnije ga je Konstancije na pritisak svog suvladara Konstansa I vratio na mjesto arhiepiskopa.

Nakon nasilne smrti cara Konstansa, arijevci ponovo progone patrijarha Pavla, ovaj put u grad Kukuz u Jermeniji.

351. godine, u progonstvu, dok je služio Svetu liturgiju napadnut je od arijevaca i udavljen omoforom. Njegove mošti prenesene u Carigrad, u vrijeme cara Teodosija 381. godine, a 1236. u Veneciju, gdje se i danas nalaze.

Molitva Svetom Pavlu Ispovedniku

"Ispovedanjem Božanske vjere, kao drugog revnitelja Pavla, među sveštenicima, pokaza te Crkva. I tvoja krv pravedna vapi ka Gospodu sa Aveljevom i Zaharijinom. Zato oče sveti, moli Hrista Boga, da nam daruje velike milosti."

