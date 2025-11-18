Logo
Zabranjen saobraćaj preko Romanije zbog loših vremenskih uslova

Izvor:

ATV

18.11.2025

21:19

Забрањен саобраћај преко Романије због лоших временских услова

Na magistralnom putu preko Romanije zbog vremenskih uslova na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj se u većem dijelu Srpske odvija po mokrim i klizavim kolovozima.

"Upozoravamo na dionice u višim planinskim predjelima, gdje mjestimično ima raskvašenog snijega na kolovozu. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu uz obavezno posjedovanje zimske opreme", navodi AMS.

Romanija

AMS RS

Snijeg

