Vozač iz BiH pravio haos na putu, kršio sva moguća pravila: Policija ga jedva obuzdala

Državljanin Bosne i Hercegovine priveden je sinoć u Njemačkoj nakon haosa koji je izazvao vozeći u alkoholisanom stanju, a ono što je policija otkrila prilikom kontrole bilo je iznenađujuće.

Naime, sinoć oko 19 časova policija je dobila dojavu drugih vozača o mercedesu koji krši sva moguća pravila vožnje. Prvo je navodno stajao na putu, sa svim upaljenim svjetlima, da bi zatim opasnom i rizičnom vožnjom izazvao uzbunu među vozačima.

Svijet Hrvat izazvao požar u zgradi u Njemačkoj: Šteta 250.000 evra, stanari hitno evakuisani

Nakon što je skrenuo sa puta, ušao je u gradsko područje, ponovo vozeći krajnje rizično, krećući se sa jedne strane na drugu. Patrola policijske stanice Ošac uspjela je da u Filderšteter ulici zaustavi mercedes E-klase i izvrši kontrolu nakon što su uspjeli da obuzdaju vozača, koji je očigledno bio pijan.

Tom prilikom policajci su utvrdili više prekršaja: vozilo je još od januara ove godine bilo odjavljeno, registarske tablice koje su bile postavljene nisu pripadale tom automobilu, a 51-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine nije posjedovao ni važeću vozačku dozvolu!