Mnogi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

Zbog najavljenih radova danas će doći do prekida u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dijelovi naselja Stričići, Ledenice, Racune, Krupa na Vrbasu, Agino Selo, Bočac, Rekavice, Han Kola, Bukvalek i Suturlija bez struje ostaju u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.
Od 09:00 do 14:00 časova struje neće imati dijelovi ulica Žarka Zgonjanina, Trla, Davida Štrpca, Dalibora Dače Stojić, Starčevica, Leskovačka i Novosadska, dok dijelovi naselja Piskavica, Borovci i Radosavska ostaju bez električne energije od 11:00 do 14:00 časova.
