Mnogi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

ATV

10.12.2025

08:06

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do prekida u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Stričići, Ledenice, Racune, Krupa na Vrbasu, Agino Selo, Bočac, Rekavice, Han Kola, Bukvalek i Suturlija bez struje ostaju u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Od 09:00 do 14:00 časova struje neće imati dijelovi ulica Žarka Zgonjanina, Trla, Davida Štrpca, Dalibora Dače Stojić, Starčevica, Leskovačka i Novosadska, dok dijelovi naselja Piskavica, Borovci i Radosavska ostaju bez električne energije od 11:00 do 14:00 časova.

struja

Banjaluka

