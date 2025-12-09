Logo
Sutra ova naselja ostaju bez struje

Izvor:

ATV

09.12.2025

18:34

Сутра ова насеља остају без струје
Foto: ATV

Sutra će doći do prekida u isporuci električne energije zbog najavljenih radova, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Stričići, Ledenice, Racune, Krupa na Vrbasu, Agino Selo, Bočac, Rekavice, Han Kola, Bukvalek i Suturlija bez struje ostaju u vremenu od osam do 16 časova.

Струја

Banja Luka

Bez struje danas ostaju ove ulice i naselja

Od devet do 14 časova struje neće imati dijelovi ulica Žarka Zgonjanina, Trla, Davida Štrpca, Dalibora Dače Stojić, Starčevica, Leskovačka i Novosadska, dok dijelovi naselja Piskavica, Borovci i Radosavska ostaju bez električne energije od 11 do 14 časova.

