Sutra ova naselja ostaju bez struje

09.12.2025
18:34
Sutra će doći do prekida u isporuci električne energije zbog najavljenih radova, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dijelovi naselja Stričići, Ledenice, Racune, Krupa na Vrbasu, Agino Selo, Bočac, Rekavice, Han Kola, Bukvalek i Suturlija bez struje ostaju u vremenu od osam do 16 časova.
Banja Luka
Bez struje danas ostaju ove ulice i naselja
Od devet do 14 časova struje neće imati dijelovi ulica Žarka Zgonjanina, Trla, Davida Štrpca, Dalibora Dače Stojić, Starčevica, Leskovačka i Novosadska, dok dijelovi naselja Piskavica, Borovci i Radosavska ostaju bez električne energije od 11 do 14 časova.
