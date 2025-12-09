Nebojša Drinić nije više šef kluba PDP-a

"Sa mjesta šefa Kluba sam se povukao samoinicijativno, jer će u narednom periodu u Skupštini grada biti formiran klub „Pokreta Sigurna Srpska“ koji će brojati osam članova i neću se moći posvetiti maksimalno pored svih drugih zaduženja koja imam. Razgovaramo sa još nekim odbornicima, moguće je da će naš Klub brojati i više članova u narednom periodu", rekao je ovo za portal Provjereno, generalni sekretar PSS Nebojša Drinić, komentarišući promjene na čelu kluba.

Kako kaže, zbog velikih obaveza koje ima u novom pokretu, ali i u PDP-u, ne može se posvetiti dovoljno obavezama i u Klubu.