Nebojša Drinić nije više šef kluba PDP-a

Nebojša Drinić, sekretar Pokreta „Sigurna Srpska“ i jedan od najbližih saradnika Draška Stanivukovića, nije više šef Kluba odbornika PDP-a u Skupštini grada Banjaluka.
"Sa mjesta šefa Kluba sam se povukao samoinicijativno, jer će u narednom periodu u Skupštini grada biti formiran klub „Pokreta Sigurna Srpska“ koji će brojati osam članova i neću se moći posvetiti maksimalno pored svih drugih zaduženja koja imam. Razgovaramo sa još nekim odbornicima, moguće je da će naš Klub brojati i više članova u narednom periodu", rekao je ovo za portal Provjereno, generalni sekretar PSS Nebojša Drinić, komentarišući promjene na čelu kluba.
Kako kaže, zbog velikih obaveza koje ima u novom pokretu, ali i u PDP-u, ne može se posvetiti dovoljno obavezama i u Klubu.
