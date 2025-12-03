Logo
Još jedan propali performans Stanivukovića: Zapečaćen kabinet kao način rješavanja problema

ATV

03.12.2025

14:40

4
Још један пропали перформанс Станивуковића: Запечаћен кабинет као начин рјешавања проблема
Foto: ATV

Ponašanje gradonačelnika je samo još jedan performans i sve što imamo od njegu su performansi, kaže za ATV Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u banjalučkog skupštini nakon što nije održana još jedna sjednica.

Nova predstava za javnost, koju je pokušao da izvede Draško Stanivuković nije urodila plodom. On je, kako to po običaju radi, na društvenim mrežama objavio kako je zapečatio kabinet predsjednika skupštine. Onda je skupljao potpise za skupštinsko zajedanje, pa je i to propalo. Sad opet mu je kriva većina oko SNSD-a.

"To ne vodi ničemu. Gradonačelnik je sa ostalim strankama skupio 11 potpisa i tražio zasjedanje i to je njegovo zakonsko pravo. Naš stav je bio vrlo jasan, a to je da ćemo mi razgovarati na tu temu kada se deblokiraju prostorije predsjednika Skupštine jer niko ne može ni da zakaže samu sjednicu bez samog predsjednika Skupštine. Ninković nije bio u mogućnosti da uđe u kabinet i da koristi pečat i druge stvari kako bi sazvao skupštinu", jasan je Zeljković.

Нинковић-13102025

Banja Luka

Ninković: Preduzećemo sve korake kako bi što prije zakazali sjednicu Skupštine grada

Kidanja asfalta, blokade puteva i parkinga, protesti, gašenja svjetla Palati Republike i brojnih drugih performansa koje je izvodio, čini se da su postali sastavi dio njegove politike. Čini se i da je Stanivuković zaboravio da je upravo on "prvi čovjek" Banjaluke i da bi trebao da rješava probleme građana, a ne da ih "zabavlja" na društvenim mrežama.

"To je samo još jedan performans gradonačelnika. Mi to gledamo zadnjih nekoliko godina i od kada sam ja odbornik pozivam na razgovor i da deblokiram i rad Skupštine i samog Grada jer to utiče na kvalitet života naših građana. Upravo on kao prvi čovjek grada mora da sjedne za sto i da vidimo kako da prevaziđemo probleme. Pozivao sam da popišem sve probleme koje muče Banjaluku i da pričamo o rješenjima, a ne o performansu. Sve što imamo od njega su performansi", kaže Zeljković.

Čini se da gradonačelnik nema ni poštovanja prema neistomišljenicima. Čini se da nema ni poštovanja prema odbornicima, koje su, kako i njega, izabrali građani Banjaluke. Čini se da mu smeti i što nema dovoljno "svojih" odbornika u Skupštini, pa odluke večine neće da sprovodi. Ono što se ne čini, jeste da sve to sve uredno objavi na mrežama. Jer opet, čini se, da je "klik i lajk", bitniji od realnih problema građana. A oni definitivno nisu mali.

Бањалучка скупштина

Banja Luka

Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

"Imali smo ove godine budžet gdje smo donijeli niz odluka od besplatnog javnog prevoza, od subvencija za roditelje čija djeca idu u privatne vrtiće, a on to ne želi da poštuje iz razloga što je to predložio SNSD. Ako mislite da se na takav način ophodite i ponašate, onda ne znam šta očekujete od odbornika", kaže SNSD-ov odbornik.

Smilovao se gradonačelnik, otključao Ljubi Ninkoviću kabinet, koji će, kako kažu iz SNSD-a, "provjeriti i gdje je pečat i da li ga neko zloupotrebio". Kažu i da bi se do kraja sedmice mogao održati kolegiju i da bi se mogao znati datum sjednice.

