Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

Izvor:
ATV
03.12.2025
12:02
Sjednica Skupštine Banjaluka ni danas nije održana.
Na poziv gradonačelnika Draška Stanivukovića da se danas održi sjednica odazvalo se deset odbornika, što nije dovoljno za održavanje sjednice.
Stanivuković je rekao da je porazno da SNSD radi iz stranačkih prostorija, a ne iz Gradske uprave.
Stanivuković je prije dva dana skupio potpise 11 odbornika i zakazao sjednicu Skupštine za danas u 10 časova.
Sinoć su iz Gradskog odbora SNSD-a rekli kako Stanivuković blokira rad Skupštine i njenog predsjednika jer mu jer gradonačelnik "zapečatio" kancelariju.
