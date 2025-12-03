Logo
Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

ATV

ATV

03.12.2025

12:02

Опет ништа од сједнице Скупштине Бањалуке

Sjednica Skupštine Banjaluka ni danas nije održana.

Na poziv gradonačelnika Draška Stanivukovića da se danas održi sjednica odazvalo se deset odbornika, što nije dovoljno za održavanje sjednice.

Stanivuković je rekao da je porazno da SNSD radi iz stranačkih prostorija, a ne iz Gradske uprave.

Stanivuković je prije dva dana skupio potpise 11 odbornika i zakazao sjednicu Skupštine za danas u 10 časova.

Sinoć su iz Gradskog odbora SNSD-a rekli kako Stanivuković blokira rad Skupštine i njenog predsjednika jer mu jer gradonačelnik "zapečatio" kancelariju.

Banjaluka

Skupština grada Banjaluka

Draško Stanivuković

SNSD

